Morala: “El alcalde solo se preocupará cuando crea que la huelga de la recogida de basura le resta votos”

Marco Morala, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este martes en el que recuerda “que el paro [en el servicio de recogida de basuras] se ha respaldado por unanimidad de los asistentes”.

“Es absolutamente insuficiente que el alcalde diga obviedades respecto a que secunde la huelga con libertad quien quiera —considera el líder de la oposición—. Tanto tiempo de experiencia y militancia sindical para una obviedad tan grande. Y para dejar la insinuación de que se puede obligar a los trabajadores a secundar una huelga que pudieran no querer seguir. No da esa impresión a la vista del resultado de la asamblea de los trabajadores. En cambio, lo que sí da la impresión es que como no exista una mediación decidida la huelga puede ir para muy lejos, en detrimento de la ciudad, sus ciudadanos, sus negocios, su imagen pública y hasta su salubridad, y también en detrimento de los propios trabajadores del servicio de limpieza, que habrán sopesado seriamente las razones para llevar a cabo esta huelga”, asegura Marco Morala.

“Circunscribir esa huelga a un simple problema laboral entre una empresa y sus trabajadores es no querer enterarse de la realidad —continúa el portavoz popular—; claro que esto nunca le ha impedido opinar, por ejemplo si se tratase de un servicio público prestado por la Comunidad Autónoma. Aquí no estamos ante una huelga de una empresa privada cualquiera y sus trabajadores que se quede en el ámbito empresarial interno, en una actividad que no afecta en nada a los ciudadanos, sino muy relevante y potencialmente muy dañina para un servicio público tan esencial como el de limpieza y recogida de basuras. Esta es una razón más que suficiente para poner en marcha toda la capacidad mediadora que pudiera tener un alcalde. En lugar de eso, la habitual pasividad y esperar a que la cosa escampe”, critica Morala.

“Hace dos días decía que entendía que las condiciones del acuerdo ofrecido eran buenas. Resulta evidente la absoluta desconexión entre el alcalde y los trabajadores del servicio. Claro que también, y a pesar de la importancia de lo que está en discusión, decía enterarse oficialmente por la prensa del acuerdo, y se habrá enterado por la prensa de que los trabajadores no lo aceptaban, y se enterará por la prensa de que la huelga empezó, y no querrá enterarse por los ciudadanos de los problemas que se ciernen sobre el municipio. Para enterarse por la prensa no está un responsable municipal con tanto concejal cobrando del ayuntamiento. Para dejar que la huelga siga sin hacer nada, tampoco. La huelga ya está en marcha”, señala Marco Morala.