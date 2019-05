Morala: “Estamos preparados para empezar a gobernar y a dar soluciones a los problemas de Ponferrada”

Marco Morala en el Parque del Plantío. QUINITO

Marco Morala, abogado ponferradino de 47 años de edad, casado y con dos hijos, es el candidato del PP a la Alcaldía de Ponferrada. Conocido por su etapa como mayordomo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno y por ser uno de los principales impulsores de la Semana Santa ponferradina, Morala entra en política por primera vez.

Esta es su primera vez en política. ¿Qué sensaciones le deja la campaña?

Unas sensaciones muy buenas. Ha sido una campaña intensa, en la que hemos trabajado con fuerza. Estoy encantado, he disfrutado haciendo llegar a los ponferradinos nuestras ideas, nuestro programa para la ciudad.

¿Qué es lo que le demandan en mayor medida los vecinos?

Lo primero, que les escuchen. Luego, lo básico: mejor limpieza, jardines cuidados, que se repongan las baldosas y el asfaltado, mayor iluminación. Los ponferradinos son conscientes de la realidad, no piden grandes obras, solo que se les facilite el día a día.

Sobre el mantenimiento de parques y jardines y la limpieza y recogida de basuras, ¿cómo cree usted que deberá ser su gestión futura una vez que se solucione el enredo legal del ‘macrocontrato’, por el que todos estos servicios se prestan por una única empresa?

La adjudicación del llamado ‘macrocontrato’ está en proceso de resolución, y nos encontramos dos escenarios posibles, que se mantenga la adjudicación actual o que se anule. Si se mantiene hay que reunirse con la empresa y mejorar el contrato; si se anula yo apuesto por que el servicio de parques y jardines lo lleve directamente el Ayuntamiento. Sobre la limpieza y la recogida de basura respetaré lo que decidan los técnicos municipales.

También hay problemas de criterio entre los propios servicios municipales.

La alcaldía debe coger impulso a la hora de liderar el grupo humano que constituyen los trabajadores municipales. Como todos los trabajadores, necesitan hacer su labor a gusto, hay que generar un buen ambiente de trabajo. En cuanto a las diferencias, habrá que buscar lugares de encuentro.

Su programa gira en torno a la creación de un plan estratégico para la ciudad. ¿Nos puede adelantar alguna novedad más?

Va a ser desarrollado de manera participativa, quiero que participen todos los grupos políticos, empresarios, sindicatos, asociaciones, universidades y otras administraciones (habrá determinados proyectos que necesiten obligatoriamente su participación). Lo primero será hacer el diagnóstico sobre la situación actual de Ponferrada. En ese plan debemos vertebrar una serie de necesidades y estrategias para el desarrollo industrial y tecnológico, la política medio ambiental, cultural, educativa, etc.

Después hay que desarrollar ese plan, ejecutarlo, controlarlo, no dar unas ideas y luego olvidarlo. Este debe ser el eje fundamental no solo de mi programa político sino del Ayuntamiento de Ponferrada para los próximos años y para la próxima década.

En materia de empleo voy a crear una concejalía específica de empresa y economía, creo que es imprescindible acompañar al emprendedor y poner a su servicio los medios necesarios para ello, a través tanto del Imfe como de la oficina de desarrollo local. Hay que acompañarles a lo largo de todo el proceso de puesta en marcha de su negocio y captar subvenciones.

¿En qué proyectos será necesaria esa implicación de las administraciones superiores a la que alude?

En todas las grandes infraestructuras, la A-76, las conexiones con Asturias, el Corredor Atlántico, vital para Ponferrada y el Bierzo… La plataforma intermodal de mercancías (Cylog) tiene que estar al servicio de ese corredor y contar con un acceso directo a la A-6. A nivel local tenemos esa apuesta por la ronda sur, cuyos trámites se deben iniciar ya. Se trata de un proyecto pendiente desde hace varias legislaturas, hay que arrancarlo: la circunvalación desde Flores del Sil hasta el Puente Boeza, llegando a la avenida de Molinaseca, es vital para dar fluidez al tráfico y aliviar el entorno del castillo, beneficiando al tiempo a los peregrinos que recorren el Camino de Santiago. Mi intención es peatonalizar el entorno del castillo, una vez esté hecha la circunvalación, desde la avenida del Castillo hasta el crucero.

También ha propuesto peatonalizar el entorno del Bergidum.

Yo soy un apasionado de la cultura. Peatonalizar el entorno del Bergidum es clave dentro de nuestro plan ‘Ponferrada Escena’ para llevar el teatro y la cultura a la calle. En mi opinión, el Bergidum es el templo cultural de la ciudad.

Precisamente a pocos metros del Bergidum comienza el casco antiguo, muy deteriorado en algunos puntos. ¿Tiene algún proyecto para esta zona?

Lo cierto es que lo que se ha recuperado del casco antiguo, hace ya algunas legislaturas, va desde la plaza del Ayuntamiento hasta la de la Encina, a través de la calle del Reloj. Incluso en la calle Gil y Carrasco, peatonalizada, hay que dar una solución a esos solares vallados y casas en ruina. Es necesario integrar la calle Paraisín, recuperar las calles y los entornos de Aceiterías, Jardines, Pregoneros; poner en valor el Rañadero, que proponemos que se convierta en una zona de interés artesanal. Hace falta un plan para poner en valor el casco antiguo, que necesita comercio, nuevos residentes, queda mucho por hacer.

Además, se debe rehabilitar la avenida de la Puebla, conectada con el Rañadero, e invitar a los peregrinos a que recorran esta calle, Lazurtegui y la avenida de Compostilla (en lugar del paseo del río) para así favorecer al comercio.

¿Cómo se toma las encuestas que dan la victoria al PSOE, que también ganó las elecciones generales en Ponferrada?

No me importa trabajar bajo presión, no me rindo. En cuanto a las generales, son pasado, un ámbito distinto. En las generales se vota a un partido, en clave ideológica; en las municipales, la cosa cambia, se vota más a la persona, al ciudadano, al que encuentras en la calle. Yo ahí me siento cómodo, salgo a la calle, conozco a la gente, charlo con ellos.

Dado que no se prevén mayorías absolutas es prácticamente seguro que se necesitarán pactos para gobernar. Estos días se ha rumoreado que algunos partidos ya habrían tenido contactos con otros…

En el caso del PP no es cierto. Yo he estado centrado esta campaña en dar a conocer mi programa y al mismo tiempo conocer las inquietudes de los ponferradina. Llegado el momento, hablaré con todas las fuerzas políticas sin exclusiones, todas merecen el mismo trato, la política municipal debe ser participativa. es necesario un gobierno estable, pero ahora no es el momento de hablar de pactos. Yo no soy de líneas rojas, soy más de líneas azules, de integrar el diálogo y la participación.

¿Por último, que le diría a los ciudadanos de cara a la cita electoral del próximo domingo?

Que voten al PP. Por equipo y por proyecto. Ponferrada atraviesa una serie de dificultades, yo las conozco, mi equipo las conoce, tengo un equipo con talento, que aúna experiencia, juventud y veteranía. Estamos preparados para empezar a gobernar y a dar soluciones a los problemas de Ponferrada, de sus barrios y sus pueblos, a través del diálogo y la participación. Pongo a disposición de los ponferradinos mi trabajo, no pensando en mí ni en los cargos, lo hago pensando en nuestros hijos y en el futuro de esta tierra.

Leer la primera entrevista a Marco Morala tras su designación PINCHANDO AQUÍ