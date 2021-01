Morala exige al alcalde que “ponga orden” para que los servicios públicos funcionen correctamente

El portavoz del PP critica que los concejales socialistas "no se coordinan o no se enteran" de los problemas

Marco Morala / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, aprovechó la avería en un calentador de agua del colegio Peñalba que tuvo lugar este fin de semana para criticar de nuevo la “indolencia” del equipo de Gobierno municipal, al recordar que “parece ser que hace dos años que ese termostato no funcionaba y la concejal socialista que forma parte del Consejo Escolar de ese centro no se ha enterado para mandar arreglarlo. O no se enteran o, si se han enterado, ya no es culpa de otros, sino de su descoordinación o de su inoperancia”.

Por ello, Morala exige Olegario Ramón que “ponga orden” para que los servicios públicos municipales funcionen correctamente, aunque a su juicio “el alcalde transmite a sus concejales su misma apatía e indolencia, y especialmente ampara que para tapar su ineficacia recurran constantemente al victimismo, lo que supone una pésima estrategia de transparencia, responsabilidad y credibilidad”.

En ese sentido, el portavoz ‘popular’ señaló que “son muchos meses del actual equipo de Gobierno y ya no es creíble que sea culpa de otros que las puertas de emergencia del mercado de abastos estén cerradas con trapa o que la puerta de acceso esté estropeada y no cierre”.

Por último, Morala ironizó que “está bien que se informe de que la brigada municipal de obras coloca cuadros en el despacho de alguna concejala socialista, pero estaría mejor que se priorizara solucionar lo que no funciona en los colegios si se diese esa instrucción”.