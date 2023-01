Morala exige cambiar un equipamiento que "afea considerablemente el entorno y favorece la acumulación de basura en el suelo"

Contenedores en la Plaza de la Encina. / PP Ponferrada

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, invita al alcalde a comprobar el estado de los contenedores de basura de la Plaza de La Encina para comprender las quejas de los vecinos. “Lo que no parece muy inteligente para el turismo es mantener contenedores soterrados antiguos inservibles y tapados con un plástico -lo que ya no resulta ni muy estético ni muy funcional- y a la vez contenedores de superficie del tamaño y color que tienen los de esta plaza. Luego la normativa municipal limita la capacidad de los vecinos, por ejemplo, para elegir colores en sus fachadas, pero el equipo de gobierno instala contenedores altamente invasivos desde el punto de vista de la ocupación del espacio y de la interferencia visual en un entorno turístico como este”.

Morala asegura que el equipo de gobierno debería reconsiderar cuál es su política de instalación de contenedores y si es eficaz mantener durante el número de meses que están pasando esos plásticos que inutilizan el funcionamiento de algunos contenedores soterrados, como aquí o en la calle Dr. Fleming. "Pero es que, además, y como ocurre en tantos otros sitios del municipio, durante los días de Navidad se está acumulando basura en bolsas y cajas alrededor de los contenedores, de manera que ha dejado de ser un problema decorativo o de ornato y ya está siendo un problema de pura salubridad", señala.

El grupo municipal apunta que "si esto es lo único que se les ocurre para zonas de tanto tránsito y tanto interés turístico para los visitantes, es fácil comprobar cómo están otras zonas de Ponferrada por las que no dicen tener tanto interés. No es de extrañar la queja continua de los vecinos respecto a la basura que se acumula alrededor de los contenedores". “Instamos al alcalde a que de verdad se instale un sistema de contenedores para la recogida de residuos acorde con una ciudad dinámica y moderna, y no recurra a contenedores que ya estaban muy vistos hace 20 años. Y desde luego, a que no deje que en las zonas tan cacareadas por el equipo de gobierno como de turismo inteligente, se acumule basura fuera de los contenedores. Así son sus ideas siempre bien armadas para el desarrollo de Ponferrada, antiguas, desfasadas, ineficaces y llenas de desidia, como unos contenedores inservibles al lado de otros desbordados. A ver si entre viaje y viaje resuelve por lo menos los de esta plaza”.