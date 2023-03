Morala exige una "decidida" actuación del alcalde para evitar que la huelga afecte a la imagen turística de Ponferrada

"El momento de actuar era ya hace días, si no, en las próximas fiestas pasearán por Ponferrada los vecinos, los turistas y las ratas", señala el portavoz

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, recuerda que, además de una señalada fiesta religiosa, la Semana Santa ponferradina representa "un recurso turístico de primer orden, que muchos hosteleros están esperando durante todo el invierno para equilibrar unas cuentas que con la inflación, la disminución de población en Ponferrada y la voracidad recaudatoria del alcalde con los tributos municipales está muy mermadas".

En una nota de prensa emitida a los medios de comunicación, Morala asegura que “no parece que Ponferrada tenga muchas fiestas declaradas de interés turístico nacional como para echar a perder esta ante la absoluta inacción municipal con la huelga de la basura. Después de estropear la Noche Templaria el alcalde va a hacer lo mismo ahora. A estas alturas tenía que haber hecho gala de esa proverbial capacidad de mediación que cree tener para resolver un problema que afecta a un servicio público fundamental para los ciudadanos, para la convivencia cívica, para el ornato de la ciudad y a estas alturas también para la salud de los vecinos”.

"En su momento tendrán que dar explicaciones de algunas de las alarmantes acusaciones que ha hecho el comité de huelga y que afectan a la labor de algunos servicios municipales, ahora lo prioritario es poner fin a esta situación antes de que ponga en riesgo para todos aquellos que nos visiten el atractivo turístico de Ponferrada en la Semana Santa. La tradicional apatía del alcalde y su forma de rehuir los problemas han creado ya molestias de imposible reparación a los vecinos, de modo que le instamos a que hoy mismo resuelva esta situación. Va a tener que intervenir le guste o no y al final nos tendrá que explicar por qué ha tardado tanto en hacerlo; y ese será la menor de sus explicaciones, porque la alternativa es que explique por qué se ha inhibido ante un problema de este calado para un servicio tan esencial", apunta el portavoz.

"Los ciudadanos de Ponferrada no merecen el castigo al que la incompetencia y la pereza del alcalde les somete con las calles llenas de bolsas de basura; la hostelería y el turismo de Ponferrada no se merecerían una penosa situación que enturbiara la imagen turística del municipio. El momento de actuar era ya hace días, si no, en las próximas fiestas pasearán por Ponferrada los vecinos, los turistas y las ratas", concluye el escrito.