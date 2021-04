Morala pide al alcalde que reivindique un 15 por ciento de los fondos europeos para las entidades locales

El portavoz popular asegura que el Gobierno no va a destinar el 15 por ciento de los mismos a ayuntamientos y provincias, “como están haciendo otros países”

El portavoz del PP, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha calificado este lunes de “tomadura de pelo y pésima noticia” que el Gobierno “haya decidió incumplir su promesa de repartir a las Corporaciones locales parte de los fondos para reactivación, tal como comprometió, hasta 400 millones”.

“La política de titulares vacíos, a sabiendas de que se van a incumplir las promesas no puede quedar impune”, opina Marco Morala. “En este caso pueden afectar principalmente a los proyectos de transporte urbano de muchos municipios, pero también a otras iniciativas igualmente necesarias para los ciudadanos, que es a quienes se burla, en última instancia, porque no podrán ver mejorados servicios esenciales”, señala el popular.

“Ya no es solo un problema para los propios ayuntamientos que han hecho previsiones de acuerdo con el anuncio del Gobierno, sino que parte de estas están destinadas a pago de proveedores, de servicios y de contratos, por lo que se pone en riesgo, en el peor momento posible, la viabilidad futura de empresas que están pendientes de recibir pagos de las Administraciones locales”, apuntan desde el PP.

Fondos europeos

“Como exige la FEMP, el gobierno debería destinar el 15 por ciento de los fondos europeos a las entidades locales, como están haciendo otros países. Eso permitiría incluso una menor presión fiscal a nivel municipal, que en Ponferrada es muy necesaria”, dice Marco Morala.

“Esta es, por desgracia, una buena oportunidad de demostrar que el alcalde de Ponferrada puede ser todo lo reivindicativo que el Ayuntamiento necesita. Debe alzar la voz y reclamar las transferencias prometidas a las instituciones locales para no ser cómplice de ese atropello. Mucho nos tememos que hará como en ocasiones precedentes y por comodidad, por no molestar a sus jefes y por apatía no se llevará a cabo la imprescindible reivindicación. Tal vez estar más preocupado por los problemas internos de su grupo que por el gobierno del municipio esté ya pasando factura a la capacidad reivindicativa de Ponferrada. De ambas cosas solo hay un responsable, el alcalde”, asegura el líder de la oposición.