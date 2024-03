Morala garantiza la continuidad del servicio de transporte público tras el rechazo a la prórroga del contrato

Tras el rechazo la mañana de este viernes en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ponferrada a la prórroga del contrato del servicio de transporte de Ponferrada, el alcalde, Marco Morala, ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad, de compromiso y de responsabilidad por parte del equipo de gobierno respecto a ese posicionamiento en contra”, garantizando la continuidad del servicio.

Dirigiéndose a los vecinos de Ponferrada, a los usuarios del transporte público y en especial, a los trabajadores del servicio municipal, el regidor ha asegurado que “los autobuses seguirán saliendo a la carretera y atendiendo este servicio público y esencial”.

Morala también señaló que “hoy se han puesto de manifiesto en el salón de plenos varias cuestiones, que el equipo de gobierno PP y CB estamos aquí para resolver sus problemas, y que Vox y PSOE están aquí para crearles problemas a los ciudadanos”. “Hoy Vox y PSOE han votado a favor de dejar a los ponferradinos sin transporte público y a los trabajadores sin empleo”, reiteraba.

Por su parte, Lidia Coca, ha asegurado que se encuentran en esta situación “porque el anterior alcalde contrató la redacción de un estudio de gestión de la demanda de la movilidad basada en la demanda del transporte urbano en el municipio de Ponferrada, un contrato que iba a decir supuestamente al Ayuntamiento tanto el servicio socioeconómico como las necesidades de transporte urbano”. El problema viene, dice Coca, cuando la contratación de este estudio finaliza en 2025, mientras que el contrato del propio servicio finaliza en marzo de 2024.

“En esta situación nos encontramos porque el anterior equipo de gobierno firma un contrato para hacer un informe que termina mucho después que termina el contrato del servicio. Cualquier equipo de gobierno se hubiera encontrado con esta situación“, afea la concejala.

Carlos Fernández, el edil de Transporte, ha calificado a los socialistas como “cobardes”, por “no tener el valor suficiente a afrontar las soluciones de los problemas de esta ciudad”. “Ellos quieren municipalizar el sistema de autobuses pero saben que no se puede hacer, que hubo una ciudad que lo hizo y no salió bien y los trabajadores del servicio no quieren que se haga”, concluye.