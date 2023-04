Morala garantiza un "uso frecuente" del Castillo y el regreso de la cena templaria

“El castillo es un recurso cultural y turístico de primera magnitud, pero no lo puede ser para unos ponferradinos sí y para otros no", sostiene

Marco Morala / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, se hace eco de las quejas de quienes se han "sentido desplazados al proponer la utilización del Castillo para algunas actividades turísticas, culturales o deportivas perfectamente compatibles con la preservación del monumento y la visita turística normal y haber sido rechazadas sus solicitudes", aseguran en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.

“Siguiendo en su costumbre de considerar que hay ponferradinos de primera y de segunda en función de que le caigan mejor, sean ideológicamente cercanos o ya no sabemos bien por qué, la errática política de Olegario Ramón con respecto a la autorización de actividades en el castillo está generando un enorme enfado en algunas asociaciones y clubes ponferradinos. La realización de la actividad denominada Peso Templario ha puesto de manifiesto la inconsistencia de algunas tibias excusas utilizadas anteriormente para denegar el uso del castillo, o incluso para trasladar la tradicional cena templaria a otro lugar, con el descontento de los participantes y un impacto negativo en el evento”, apuntan.

La decisión de Olegario Ramón "ocasiona un menor uso de este recurso fundamental del que sería posible, dificulta el disfrute de los propios ponferradinos frente a los visitantes y, lo que es peor, quiebra una vez más el principio de igualdad, al no permitir similar acceso a todo el mundo ante condiciones iguales: ¿por qué unas actividades deportivas o turísticas sí y otras no?; ¿por qué es menos invasivo y puede causar menos daños al entorno y a su riqueza arqueológica el lanzamiento de contundentes pesos tirados por los lanzadores que las mesas de los comensales de la cena templaria?, ¿por qué las carpas que hemos visto en las fotografías de este evento deportivo pueden instalarse y las carpas para la cena no?, ¿por qué para unos clubes deportivos sí y otros no?", señalan en el escrito.

En esta línea, aseguran que "no se trata de impedir el Peso Templario, sino de permitir igualmente la celebración de otros encuentros compatibles con el uso del monumento. En realidad, precisamente la celebración del Peso Templario pone de manifiesto las mentiras contadas por el equipo de gobierno en ocasiones anteriores y la excusa de que todo encuentro deportivo supone un menoscabo para el castillo".

"Con nosotros gobernando, no habrá ponferradinos, asociaciones o clubes de primera y de segunda; favoreceremos el uso del Castillo en todo lo que sea compatible con su preservación y anunciamos ya la vuelta de la cena templaria al castillo", concluye el Grupo Municipal Popular.