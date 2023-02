Morala critica la decisión de impedir acceder a las gradas de las piscinas

(Nairobi Fernández)

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, y ante la queja generalizada de padres de Ponferrada y de otros lugares que habían acudido a la capital del Bierzo para asistir a una competición infantil de natación de sus hijos en las piscinas cubiertas, ha afirmado que “como nos tienen acostumbrados, los responsables políticos a escurrir el bulto y la callada por respuesta y que den explicaciones los empleados municipales de lo que es una incompetencia exclusivamente política, además de una desconsideración para con los padres”.

“Ponferrada es una ciudad acogedora con los visitantes, parece ser que con la excepción del alcalde y el concejal de Deportes que impidieron a los visitantes de otros lugares acceder a ver la competición de sus hijos”, asegura Morala.

“Si hay desperfectos en las instalaciones y estos pueden llegar a ser peligrosos para los que circulen por ellas, lo que hay que hacer es proceder inmediatamente a su arreglo evitando que cualquier persona transite por las inmediaciones, pero no unas personas como los usuarios de la piscina sí y otras no como los visitantes y familiares. ¿Por qué no sé limita a todo el mundo el acceso si es peligroso, cuánta gente ha corrido peligro, desde cuándo se mantiene esta situación con la pasividad municipal? Llevamos hoy gran parte del mandato pidiendo una planificación exhaustiva y organizada del mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas, pero el alcalde prefiere gastar dinero en otras cosas que cree que le reportarán más fotos y no las que son necesarias para cientos de familias ponferradinas”, dice el portavoz popular.

Para Marco Morala, “por supuesto, los demás usuarios de las piscinas tienen derecho a su privacidad, tanto como el de las familias a fotografiar a sus hijos, de modo que lo que hay que hacer no es prohibir el acceso, sino informar de la limitación de grabación y en su caso tomar medidas con aquellos que la incumplan, pero no impedir el acceso de los que sí pueden ser perfectamente cumplidores de ese requisito. La solución fácil no puede ser la solución peor. Está muy bien que se tome conciencia del derecho a la privacidad de los menores, aunque algunos padres se hayan quejado de la utilización de las fotos del alcalde con niños en el salón de plenos”, aseguran desde el PP.

Marco Morala se pregunta asimismo si el Ayuntamiento va a extender esta decisión a todas las familias que van a ver a sus hijos practicar otros deportes en Ponferrada.