Morala impulsará un reglamento interno para el Ayuntamiento en este mandato

El alcalde reprocha a Olegario Ramón que no hayan tenido una reunión para el traspaso de poderes y duda sobre si será el portavoz del PSOE

Reunión de la Junta Local del PP de Ponferrada. / EBD

La Junta Local del PP en Ponferrada, reunida este miércoles en la sede del partido en la capital del Bierzo, hizo balance de los resultados de las pasadas elecciones municipales destacando la recuperación de la Alcaldía y la victoria en cinco de las once pedanías en las que presentaron candidatos: Dehesas, Santo Tomás, San Esteban, San Lorenzo y Toral de Merayo.

Tanto el presidente de la Junta Local, Carlos Fernández, como su secretario, Daniel Blanco, felicitaron tanto a los candidatos que lograron la victoria como a los que no, destacando el trabajo que llevó al PP a obtener unos "magníficos resultados" el 28 de mayo. Blanco incluso puso "deberes" a Marco Morala, instándole a lograr la mayoría absoluta en 2027, algo que el PP no logra desde el 2007 con Carlos López Riesco a la cabeza.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, insistió en los asuntos que ha venido tratando estos días, como el traslado de la cena templaria al interior del Castillo o el cambio de ubicación del parklet "por seguridad, aunque el único que se sentaba en él era Olegario Ramón y sus concejales", o los problemas que se ha encontrado para abrir las piscinas municipales, que finalmente se pondrán en funcionamiento este jueves, o las obras del Colomán Trabado, todo ello, dijo, por la "catastrófica gestión del anterior equipo de gobierno".

Reglamento interno y reproches a Ramón

Morala adelantó que próximamente mantendrá una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para trasladarle los proyectos que tanto el PP como su socio de gobierno, Coalición por el Bierzo, tienen para Ponferrada, que cuentan, aseguró, con el compromiso del presidente autonómico para su desarrollo.

Asimismo, reiteró que "existen fórmulas" para constituir los institutos de Cultura y Empleo que dirigirán los dos concejales de Vox, aunque pospuso tanto esta situación como el reparto de concejalías y de dedicaciones al pleno de organización que espera celebrar pronto.

En este sentido, aseguró que va a impulsar la creación de un reglamento interno en el Ayuntamiento que coordine estos asuntos, recordando que "ya hubo tres borradores, pero es algo que necesita un liderazgo que debió venir del anterior alcalde, pero renunció a ello". El actual regidor confía en que a lo largo de este mandato se pueda redactar este reglamento, que será "consensuado entre los cuatro partidos" que están en la corporación municipal.

En cuanto a su relación con su predecesor en el cargo, Marco Morala aseguró que "no ha habido un encuentro personal" con Olegario Ramón "y yo en las redes sociales, que es su hábitat, estoy lo justo. Entiendo que tiene que pasar una época de duelo, le llevará tiempo interiorizarlo y no sé si asumirá ser líder de la oposición". Además, afeó a Ramón que no haya habido un traspaso de poderes formal: "Agradecería una reunión aunque sea por cortesía, pero doy por tomada la posesión de los derechos y obligaciones que tengo como alcalde de Ponferrada".