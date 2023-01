Morala insiste en que los presupuestos deberían conducir a una recuperación de la actividad económica y el empleo

Marco Morala, en un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, critica la actitud poco transparente del equipo de gobierno en la elaboración de los presupuestos. “Asistimos a una reunión en la que solicitamos los datos básicos, las líneas fundamentales del cuadro macroeconómico que maneja el equipo de gobierno para confeccionar los presupuestos, que digan al menos cuánto esperan recaudar para saber cuánto se puede gastar y luego distribuir ese gasto. Hasta hoy. Seguimos esperando porque improvisan, se equivocan, van rectificando sobre la marcha y por eso no han podido aprobarlos en el mes de diciembre. Seguimos esperando porque están elaborando unas cuentas irreales a partir de unas estimaciones ficticias”, señala el Grupo Municipal Popular en una nota de prensa emitida a los medios.

De esta forma, aseguran que "el equipo de gobierno sabe muy bien cuáles son nuestros grandes ejes presupuestarios, y pasan por reducir la presión fiscal para los ponferradinos, que pagan una barbaridad entre los impuestos que incrementa Sánchez y los tributos que incrementa Olegario. En esto, como en lo de que sabes que cuando habla está mintiendo, Olegario se mimetiza con Sánchez. Pasan también por optimizar el gasto público, no dedicándolo a cosas superfluas, sino concentrándolo en las infraestructuras aún pendientes y en promover la actividad económica. Pasan asimismo por fomentar con las herramientas municipales el empleo. Tres ejes que pueden servir para disminuir la pérdida de población. Porque el presupuesto es un mecanismo fundamental para evitar que la gente se vaya, ante esta situación de menos nacimientos y más muertes".

"Nada de eso le interesa a Olegario, quién tiene tantas dudas sobre estos presupuestos y la posición de los grupos municipales incluidos sus socios, que solo le preocupa conseguir apoyos suficientes para aprobarlos sin más. El Grupo Popular no apoyará unos presupuestos que no tengan esos objetivos, y a tenor de los presupuestos que llevamos en este mandato y sus resultados, con menor actividad, menos empleo y menos población, o les echan mucha imaginación y un giro radical a sus políticas, con una enmienda a la totalidad del olegarismo, o tendremos otros presupuestos más para un gasto superfluo, para seguir perdiendo habitantes y para tener cada vez menos empleos. Lo de menos es que acepten algunas de las sugerencias de obras que llevamos más de tres años haciendo y que si quieren incorporar saben muy bien cuáles son; lo importante es que los presupuestos sirvan a la gente y no al equipo de gobierno, y con su oscurantismo, su improvisación y su desidia no parece que vayan a lograr un buen objetivo. Más de lo mismo", sentencian en el comunicado.