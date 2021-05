Marco Morala, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, se congratula de que se finalicen proyectos iniciados por anteriores equipos de gobierno. “Otros alcaldes sin la mayoría del actual equipo de gobierno fueron suficiente reivindicativos para contar hoy con obras importantes en Ponferrada. Al alcalde actual lamentablemente no le hacen caso ni los suyos. Por eso la próxima vez que venga un alto cargo del Gobierno a Ponferrada debe ser especialmente reivindicativo con todos los proyectos que el Gobierno Socialista ha parado, como la modernización ferroviaria y la autovía Ponferrada – Ourense. Ponferrada no merece un alcalde que por resultar cómodo a sus jefes políticos abandone la defensa de los proyectos imprescindibles para el futuro del municipio., afirma

La puesta a disposición de los vecinos de Ponferrada “de las obras conseguidas en el Castillo de Ponferrada por la anterior corporación” sería un buen momento, según Morala, para reivindicar la continuidad de las inversiones culturales en Ponferrada, de las inversiones medioambientales en el río y para defender los grandes proyectos de infraestructura que se han parado. “Ponferrada no necesita pedagogía socialista para explicar porque no se van a hacer las inversiones, sino que éstas se lleven a cabo y un alcalde que lo reivindique”, apostilla.

“El alcalde que se muestra tan duro para imponer a los vecinos una presión fiscal mayor que en otras ciudades similares a la nuestra, se vuelve muy blandito cuando se trata de exigir a algunos ministros, en particular para reivindicar infraestructuras al Ministro Ábalos”, añade. “El temor ante los jefes de partido no puede pesar más que la responsabilidad ante los ponferradinos. El tiempo del mandato va pasando ante la apatía y el silencio de los socialistas ponferradinos y el margen para lograr proyectos importantes se queda en nada. No es tiempo de ser blandito y cómodo, sino reivindicativo y exigente. Que invite al ministro a Ponferrada y se lo recuerde”, concluye.