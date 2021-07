Morala reclama al alcalde que reivindique ante los nuevos ministros proyectos para Ponferrada

El portavoz popular asegura que el momento “requiere un alcalde reivindicativo y éste se ha instalado entre la apatía y el afán de no molestar”

Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera que el alcalde “ha quedado fatal con los ponferradinos por no exigir a Ábalos la puesta en marcha inmediata de los proyectos pendientes: no quiso molestar, por ser su jefe político en el PSOE y ahora se encuentra con que ni hizo méritos ante su jefe ni ha cumplido con los ponferradinos; como estratega no tiene precio”, afirma en un comunicado.

“No parece que el alcalde de Ponferrada haya traído mucha suerte a los dos únicos ministros con los que consiguió reunirse, Ábalos y Rodríguez Uribes. Esperemos que los nuevos no teman por su permanencia en el gobierno si se reúnen con él. A ver si así no se pasa una legislatura nacional en blanco en lo que respecta a los grandes proyectos pendientes para el municipio”, critican desde el PP.

“Tres años después de que Sánchez haya llegado a la Moncloa en Ponferrada no se ha notado en nada, ante el silencio cómplice del alcalde. Ni los ministros se comprometían ni el alcalde se lo exigía. A ver si por fin se da cuenta de que es una estrategia suicida para la ciudad y ni siquiera le da rédito personal. Le aconsejamos que juegue la baza del municipalismo de algunos nuevos ministros y que de inmediato exija el arreglo de la vía férrea a Astorga, el aumento de las frecuencias de trenes y el acortamiento de la duración del viaje a Madrid, que la plataforma logística lo sea de verdad y no un apartadero y que se impulse el corredor Atlántico y que se hagan obras de verdad en la autovía a Orense, porque los vehículos, como ya le dijimos, circulan por infraestructuras y no por promesas incumplidas”, señala Marco Morala.

“Lo mismo puede decirse de los proyectos de la Tebaida y de recuperación del patrimonio industrial en Cultura”, añade.

“El peor momento de la perspectiva económica, del paro y de la pérdida de población, requiere un alcalde reivindicativo y éste se ha instalado entre la apatía y el afán de no molestar. Sigue la ministra que decidió cerrar la térmica y a esa, con sus desprecios a la hora de dar subvenciones para los lugares que han perdido actividad, y que tres años después sigue sin abrir el edificio de la Ciuden, ni acercarse para reivindicar. Esperará a que la cambien por otra nueva, si eso”, concluye el portavoz de los populares.