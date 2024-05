Morala, a la oposición: “Vayan pensando cómo devolver los 2,4 millones”

Antes de dar por finalizado el pleno en el que se rechazó la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ponferrada propuesta por el equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo, el alcalde, Marco Morala, quiso hacer “una reflexión” sobre el asunto en la que reprochó al PSOE su “improvisación” a la hora de hacer el diseño inicial e instó tanto a los socialistas como Vox a que “vayan pensando cómo devolver los 2,4 millones de euros” de ayudas europeas recibidos para su implantación.

Morala aseguró que la la ZBE tuvo “un planteamiento inicial erróneo y una mala planificación”, y recordó que “se debió implantar en diciembre de 2022 y no se hizo, no quiero pensar que fuera por las elecciones municipales de mayo de 2023”. El alcalde señaló que no hubo “ningún criterio razonable para delimitar la ZBE”, ya que “no se realizó ningún estudio ni había medidores de contaminación en el centro de Ponferrada hasta 2023”, por lo que tachó a Olegario Ramón de “asustaviejas con la contaminación”.

Continuando con su disertación, Marco Morala analizó el uso de los fondos europeos recibidos, remarcando que “no hay aparcamientos alternativos a las plazas eliminadas por el PSOE” y acusó a los socialistas de que “no les importó resolver los problemas” creados por las peatonalizaciones y ampliaciones de aceras.

En ese sentido, el alcalde criticó que en el caso de la calle Real “no se establecieron alterativas al tráfico y eso ha determinado que no se pudiera implantar la peatonalización”, y también que “en la avenida de la Puebla revirtió la peatonalización por la inminencia de las elecciones de 2023”. “Menudo ecodisgusto le va a dar a Teresa Ribera si se entera”, ironizó. “Improvisaron y jugaron con el comercio del centro porque lo que les importaba era mayo de 2023”, espetó Morala, dando por finalizada la sesión.