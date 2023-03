Morala pone en duda el anuncio del parque agroalimentario

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este martes en el que “pone en duda la efectividad del anuncio hecho por Olegario Ramón en relación con el parque agroalimentario: mucho aparato propagandístico, como es habitual, y poca realidad detrás, como siempre”.

“Tiene que estar verdaderamente desesperado ante las previsiones electorales”, considera Marco Morala. “Se iba a dar un paseo triunfal aupado por su estrategia de juntar obras electoralistas al final del mandato, que solo ha servido para destacar lo perezoso que ha sido hasta ahora y lo mal planificador que es al complicarle tanto la vida y la movilidad a los ponferradinos. Esas estrategias de esperar al último momento ocasionan graves inconvenientes, como estamos viendo con la huelga de la basura, y vuelven a ponerlas en práctica en relación con el anuncio de ayudas para el parque agroalimentario”, argumentan desde el PP.

“Pedro Sánchez —recuerda Morala— lleva gobernando desde mayo del año 2018. Esas ayudas no las pensaron en el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ni las han incluido en el presupuesto del 2023. Vienen a contarnos la milonga de que las van a incluir en el presupuesto del 2024, como si no cayéramos en el pequeño detalle de que hay elecciones generales antes y no les corresponderá a ellos hacer esos presupuestos. Así que prometer y no gastar no les desequilibra unos presupuestos que siempre han diseñado para beneficiar a las tierras de los que mantienen a Sánchez en la poltrona y nunca a la nuestra. Recordamos muy bien lo que han hecho con unos presupuestos anteriores en los que, por ejemplo, tampoco han desarrollado las previsiones que encontraron para contratar obra y estar ejecutando ya la autovía a Orense; así que, como con la autovía, creen que con un anuncio a estas alturas podrán distraer la atención de la gente y engañarla”, apunta el portavoz popular.

“El primer problema es que no se ponen ni de acuerdo consigo mismos, y un día anuncian una ayuda de 250.000 euros y al siguiente lo rebajan, quitándonos 50.000. Eso sí, dinero para estudiar lo que pudiera hacerse cuando ellos ya no estén y al haber dinero presupuestado cuando los socialistas ya tampoco presupuesten; es simplemente una tomadura de pelo”, considera Marco Morala.

“Y mientras, venga a vender entre el dinero que dicen haber conseguido, la cuantía de subvenciones que no terminan de llegar y otras que ni siquiera están aún concedidas, como ya hemos visto en el caso de Emobi. Lo único que se les da bien es vender humo; un humo que no traerá ahora cientos de empleos como no trajo los miles que prometieron hace tres años y por los que aún seguimos esperando”, concluye el candidato de los populares.