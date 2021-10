Personal de la factoría LM Winpower de Ponferrada. / César Sánchez

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, acusó este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar un ataque “intencionado y claro” al Bierzo y Ponferrada después de que Sánchez respondiera a la diputada Carmen Guinda que “la situación de las fábricas de palas eólicas en los puertos es crucial”, una contestación en la que el PP ve una posible marcha de la fábrica de LM Windpower de Santo Tomás de las Ollas.

En un comunicado, Morala pregunta al alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, si “¿están ya escondiendo una deslocalización de LM? ¿Por eso el alcalde se felicitaba de un acuerdo que ha costado casi 400 empleos a la ciudad, el desarraigo de muchas familias, la preocupación de las restantes y la desazón de todos los que no nos hemos felicitado por semejante pérdida de empleo?”.

El portavoz ‘popular’ insiste en que la respuesta del Gobierno tiene “la deliberada intención de mostrar a las empresas un camino” y “Ponferrada es un problema, a juicio del Gobierno. El problema no es que con los costes actuales de la energía hayan perdido toda competitividad internacional y se salgan del margen de beneficios que posibilita su continuidad, sino que el problema es su localización. El ataque a Ponferrada y el Bierzo no puede ser ni más intencionado, ni más claro”.

Por ello, Marco Morala exige al Ramón “contundencia, que sea el alcalde de todos y no el sumiso y dócil militante socialista que los trabajadores de este municipio no merecen cuando se trata de reclamar al Gobierno. Ponferrada, su localización, su tejido empresarial, sus trabajadores, sus gentes, nunca pueden ser un problema. Otros gobernantes anteriores no lo vieron así al apostar por nuestra ciudad para que LM se instalase aquí. Exigimos no sola la rectificación del gobierno, sino que cesen los ataques que ponen en jaque la pervivencia de nuestras empresas en el futuro”.