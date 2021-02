Morala pide al alcalde que cumpla “la obligación que le imponen los jueces”

Marco Morala, en un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha denunciado este jueves la, a su juicio, “la inutilidad de los subterfugios del alcalde y de todo el equipo de gobierno”. “Esta semana el PSOE de esta Comunidad dice que hay que dimitir si el Supremo te tumba tus actos administrativos, le instamos a que se aplique la doctrina de su propio partido”, señala Morala.

“El pasado mes de noviembre pedimos al alcalde de Ponferrada restaurar los derechos fundamentales que como concejales de la oposición nos asisten y que habían sido ilegalmente conculcados por los trece concejales del equipo de gobierno. Contestó, según su habitual proceder, mirando para otro lado, descalificando y no asumiendo su responsabilidad en tan gravísimos hechos. De nuevo los jueces le colocan en el peor lugar de la historia ponferradina, entre aquellos que arrumban derechos y empeoran la calidad de nuestra democracia. Ya no podrá decir que el Supremo no se pronuncia”, dicen desde el PP.

“El revolcón judicial ha sido mayúsculo, su ridículo indisimulable y su proceder antidemocrático está acreditado al contravenir la Norma Fundamental de convivencia social y política. Todo un logro. Medallista, como él mismo se calificó, en conculcación de derechos fundamentales. Hemos señalado reiteradas veces que han querido someter a la oposición, que tiene la misma legitimidad en su representación de los ponferradinos, y para eso les vale todo, incluso lo que no tiene encaje legal”, considera Marco Morala.

“A ver si salen quejándose del incremento del gasto cuando a la vez se dotan cuatro plazas para lo que muchos empleados públicos creen que pueden ejercer como comisarios políticos. En noviembre le dije al alcalde ‘usted deme las sentencias, que yo le diré la verdad’. No ha hecho ni falta, tiene la verdad judicial del Tribunal Supremo y los pasos a los que le obliga. El alcalde que atesora el penoso título de conculcador de derechos fundamentales constitucionales en Ponferrada está ya tardando en cumplir la obligación que le imponen los jueces”, sentencia el portavoz popular.