Morala exige al alcalde que sea más reivindicativo en materia de infraestructuras

Comienzo del desmontaje de las pilas 1 y 2 del viaducto del Castro sentido A Coruña de la A-6 en Vega de Valcarce. / C. Sánchez

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, exige al alcalde “que por una vez sea reivindicativo, porque se está agotando el tiempo y hay trenes que se van para no volver, pero no será precisamente el tren de altas prestaciones que Ponferrada necesita para unirse con Galicia y con Madrid. A ver si anima a Sánchez y a sus ministros a utilizar los servicios públicos de transporte para darse cuenta del deterioro que han sufrido en la legislatura actual. Claro que han desaparecido servicios, no se ha avanzado en uno solo de los compromisos adquiridos y vemos cómo inversiones que tenían que venir aquí se han desviado Cataluña y lo han hecho ante el silencio cómplice y vergonzante de un alcalde que no quiere resultar molesto a los suyos, aunque este silencio le cueste a Ponferrada pasar al furgón de cola”.

Para Morala, “cuando se juntan infraestructuras que no se hacen, como la autovía a Orense, con situaciones que no se afrontan definitivamente, como el arreglo del viaducto caído, y cortes frecuentes para hacer pequeños arreglos, lo que les sucede a los ponferradinos que tienen que viajar hacia Galicia es simplemente el caos”.

“Llevamos desde el comienzo del otoño sin que nos cuenten exactamente qué, cuándo y cómo van a hacer el arreglo del viaducto caído, y sobre eso se añade todo lo demás. Ni tenemos los trenes que queríamos, ni siquiera tenemos los trenes que teníamos, ni tenemos las autovías que dejó en funcionamiento el gobierno anterior porque se les caen, ni se ha seguido con los planes para las nuevas autovías aunque estuvieran más que licitados. Así nos lo venden por enésima vez como algo nuevo, como el mes pasado”, consideran desde el PP.

“No podrá decirse que esto no es importante para Ponferrada, para su desarrollo económico, para su empleo y para fijar su población. Luego nos va como nos va, con los datos objetivos y hay que recurrir al consuelo de que población pierden todos los sitios, pero a otros lugares se les amplían los servicios, las frecuencias y las infraestructuras ferroviarias y se les hacen más autovías, y aquí no. Y al alcalde no le parece que sea para protestar. Hay que ver qué fragilidad de memoria con respecto a lo que prometía cuando estaba en la oposición. Seguro que no pide trenes nuevos, no vaya a ser que tampoco entren por los túneles. Eficacia socialista”, concluye Marco Morala.