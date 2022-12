Morala pide explicaciones sobre la tramitación del contrato por el que se iban a adquirir los nuevos autobuses

Autobuses de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, recuerda que han salido en distintas ocasiones a criticar la gestión política que el equipo de gobierno está haciendo del transporte urbano en autobús en Ponferrada, gestión que abarca desde la adquisición de nuevas unidades -una vez más envuelta en la polémica- hasta las frecuencias y las rutas. “En estas quejas el Grupo Popular no ha estado solo, sino que han sido coincidentes con la de buena parte de los usuarios del transporte municipal. El equipo de gobierno ha hecho oídos sordos a las reclamaciones justas y razonadas de los usuarios en muchas ocasiones, y cuando ha tenido que rectificar lo ha hecho siempre en el sentido que le hemos apuntado y por la presión popular”.

"Vivimos de nuevo un esperpento de esos en los que el alcalde está ya tan avezado y que suponen el ridículo de un trabajo político infructuoso y calamitoso por su incapacidad para preparar una buena licitación, ya que en este caso ha tenido que desistir de ella el propio ayuntamiento. No deja de resultar también un ridículo institucional, puesto que otra vez más uno de esos proyectos muy trabajados, muy trabados y muy adecuados demuestra su incapacidad para llegar a buen término. Y no solo tenemos que decirlo desde la oposición, sino desde los propios servicios de la casa, con el hecho objetivo e incontrovertible del desistimiento. Pero lo que es peor, supone un empeoramiento del servicio, ya que no se podrá contar en los términos y plazos previstos con nuevos autobuses, imprescindibles para sustituir ya a las unidades anticuadas que prestan servicio, con averías e incomodidad para los viajeros. La incapacidad del alcalde para hacer bien las cosas la sufrirán una vez más los vecinos que no podrán utilizar los nuevos autobuses a corto plazo" sostiene Morala.

Así las cosas, el portavoz del Grupo Popular concluye: "Esperamos que no termine como en la compra de los anteriores en un fiasco que no gusta ni a los conductores ni a los usuarios, y que demuestra con los inconvenientes y averías que son ya bien conocidos que no son capaces de cuidar del servicio público de transporte urbano como los usuarios y Ponferrada merecen. Eso esperábamos, pero a la vista del desistimiento y del recurso de una de las empresas al Tarcyl, van camino del acostumbrado esperpento. Esta vez va a ser que el alcalde no se siente a hacerse la foto en los nuevos autobuses como en el tren. Pero los ciudadanos que necesitan un mejor transporte, tampoco".