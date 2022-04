El PP carga contra el plan estratégico del Ayuntamiento de Ponferrada

Marco Morala. / QUINITO

El PP de Ponferrada, Marco Morala, considera que “tener que realizar acciones sueltas para detectar las necesidades de cualificaciones profesionales en el municipio es la mejor constatación de que el equipo de Gobierno se precipitó deshaciéndose del IMFE, instrumento que hubiera posibilitado un seguimiento más cercano de estas necesidades”. “Después de 3 años en el Gobierno municipal todavía no han sido capaces de detectar las necesidades del tejido empresarial y de la actividad económica de Ponferrada. Se les pasa el mandato en blanco. Son el peor equipo posible para enderezar el rumbo económico de la ciudad en el peor momento imaginable”, ha afirmado Morala.

“La semana pasada anunciaba la concejal de Hacienda el flamante plan estratégico, que según nos dijeron hace muchos meses capitaneaba el alcalde. Ahora y como concejal de Formación y Empleo despierta de su letargo, descubre que el empleo va mal en Ponferrada, y va a detectar necesidades formativas y de cualificación profesional; ¿pero qué ha estado haciendo desde que asumió el cargo, porque en el cargo va empleo?”, indica Marco Morala.

La impresión de improvisación, a juicio de los populares, “solo es superada por la de ineptitud cuando se ponen a tocar las cosas de la economía local. ¿Cómo es posible que lancen a bombo y platillo un plan estratégico en el que llevan trabajando meses y meses y ahora tenga que pulsar la opinión de las empresas y los trabajadores respecto a las necesidades de cualificación profesional? ¿es que no lo tuvieron en cuenta para el estudio estratégico? ¿es que el plan estratégico no propone nada para un tema tan relevante?, ¿es que hacen planes sin saber con qué trabajadores con cualificación se cuenta en cada sector? ¿es que con la que está cayendo en el descenso de la actividad económica, la población y el empleo en Ponferrada desde que gobiernan no habían reparado en que necesitan tener estos datos antes de cualquier actuación municipal de fomento del empleo?”.

Según el PP, “hay que felicitar a la concejala a la que se le ha ocurrido tan brillante idea, porque seguro que sobre esto nadie tiene información, y es una laguna que se le ha pasado tanto al Servicio Público de Empleo Estatal como al Ecyl autonómico. Seguro que obtendrán datos estratégicos para una nueva vuelta de tuerca estratégica al plan estratégico que ya estaba listo la pasada semana. Listo e incompleto; a ver si también ineficaz, lo que veremos cuando al final de mandato comparemos habitantes y ocupados en el municipio. De momento, un desastre”, dicen los populares.