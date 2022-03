Morala critica el plan estratégico del Ayuntamiento de Ponferrada

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, recuerda en un comunicado este miércoles que “cuando el PP propuso tener un plan estratégico para Ponferrada su propuesta tenía dos requisitos indispensables: que el plan fuese realista, para que se hiciera pensando en lo que de verdad se puede hacer en un municipio como Ponferrada, y que lo hiciese gente con mucha experiencia y capacidad. A la vista de lo que ha ido anunciando el equipo de gobierno, ha faltado preparación y experiencia para un verdadero plan estratégico, que no es acumular una idea de gastar dinero público sobre otra, sino ordenarlas en función de las potencialidades y las necesidades de Ponferrada. Y eso que pusieron al frente al alcalde, gran experto internacional reconocido en estas cuestiones”, ha ironizado Morala.

“Ha faltado realismo, porque no quieren reconocer la situación en la que están dejando al municipio y su economía, y cuando se empeñan en negar la realidad, difícilmente podrán mejorarse las cosas que van mal. Lo que es peor, no diseñaron pensando en las personas y los negocios de Ponferrada, sino simplemente a ver cómo pueden enganchar algo de dinero Next Generation. Así es imposible que un plan sea estratégico y sea útil de verdad”, aseguran desde el PP.

A juicio de los populares, “fiar el futuro de Ponferrada a este plan es condenar el desarrollo y las expectativas de la ciudad. Seguramente los ciudadanos de Ponferrada han encontrado tranquilizador lo del fomento de la sostenibilidad, cuando lo único que sostienen es que cada año hay menos habitantes en Ponferrada; lo de alinear la estrategia con los Objetivos de Desarrollo sostenible, cuando la basan en su desconocimiento para poner fin a las sangría poblacional y económica; lo de las líneas estratégicas de la agenda urbana, cuando no gastan el presupuesto en mejorar los barrios y pueblos de Ponferrada; lo de las políticas tractoras y lo de la resiliencia, cuando la gente cada vez tiene más dificultades para llegar a fin de mes”, explican desde la oposición.

“Lo único estratégico es envolver todo en un lenguaje para que la gente no les entienda. El problema es que con más de setecientos ponferradinos menos y casi siete millones de presupuesto sin gastar se les entiende todo lo que no dicen. La jerga socialista no es lo que solventa los problemas económicos en Ponferrada. El magno plan estratégico de las estrategias estratégicas no funcionará tal como lo han concebido, a espaldas de la realidad y de los que de verdad saben de eso. ¿Qué podía salir mal con los concejales al frente y el alcalde de capitaneando? Pues todo va saliendo estupendamente”, dice Marco Morala.

“De compromisos concretos, nada, de crear empleo nada, de adecuar la presión fiscal a las posibilidades reales de los negocios, nada. Hay que fijarse en las frases de la concejal: los planes son estratégicos; los proyectos, estratégicos; el proceso de reflexión, estratégico, y al final la estrategia era más tributos, peor gasto público, incapacidad para ejecutar el presupuesto, menos empleo y menos habitantes en Ponferrada. Lo demás, distracción y propaganda estratégica”, concluyen desde el PP.