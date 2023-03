Morala: "La plataforma logística de Ponferrada ha desaparecido de todos los sitios menos del discurso socialista"

Marco Morala, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, pide al alcalde de Ponferrada que “asegure que van a llegar de verdad los trenes de 740 m, porque después de lo que hemos conocido en las últimas semanas del Corredor Atlántico ya sabemos que eso es simplemente mentira. Lo que de verdad tiene 740 m es la nariz de Pinocho que se le está quedando a algunos socialistas mentirosos que, llevados por la desesperación de la campaña electoral inminente y los malos resultados que se les avecinan, se apuntan a cualquier foto para luego poder contar estas milongas que la realidad se empeña en desmentir”.

En un comunicado emitido a los medios de comunicación, Morala asegura que "ni tendremos una auténtica Plataforma Logística, ni un simple cargadero es el futuro del transporte ferroviario en Ponferrada, ni llegarán los trenes que Ponferrada necesita, por la simple razón de que no han hecho nada durante cinco años de gobierno socialista para que eso sea una realidad. Eso sí, otra vez más tenemos que creer, cuando se les acaba el mandato local y la legislatura nacional, que por fin van a hacer lo que hubieran podido hacer durante cinco largos años y no se les ha ocurrido, a pesar de tener ingentes presupuestos para infraestructuras que han preferido destinar a Cataluña y no al Bierzo. Por eso la plataforma logística de Ponferrada ha desaparecido de todos los sitios menos del discurso socialista, pero ni está en las obras, ni está en los presupuestos".

"Se están convirtiendo en verdaderos especialistas en prometer para cuando ya no gobiernen lo que tenían que haber hecho desde el primer día que gobiernan. Y además, todo lo que se les ocurre es firmar papelitos para hacer informes y estudios, en su gran mayoría ya hechos como en el Manzanal, aunque ahora hay que ganar más tiempo, pero nunca vemos compromisos de ejecución de obra y contratación de la obra pública para que las infraestructuras que nos deben sean una realidad", sostiene.

"Si de verdad esto es tan importante para el progreso económico de Ponferrada y el desarrollo de la ciudad como han dicho, es una vergüenza que hayan esperado tantos años para hacerlo. No hacen más que sacarse fotos a cuenta del Corredor Atlántico, pero no vemos el presupuesto del famoso Corredor Atlántico por ningún lado. Para sostener la fragilidad de su gobierno Sánchez ha preferido priorizar el corredor Mediterráneo, y de lo nuestro nada, pero como hay elecciones este año hay que hacer creer que se preocupan de lo que han tenido olvidado hasta este momento. En mentir sobre los trenes son campeones de Europa, en perder población campeones mundiales", concluye el escrito.