Morala critica la política fiscal del Ayuntamiento de Ponferrada

Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, considera “una tomadura de pelo a las personas y familias de Ponferrada” que “la concejal de Hacienda piense solo en seguir recaudando más y no en las necesidades reales de la ciudadanía y la ciudad”. “¿Que no sabe lo que es freír a impuestos? pues que se lo pregunte a los ciudadanos a los que les ha aumentado la presión fiscal en Ponferrada con su gobierno municipal socialista, como bien sabe la propia concejal. Que se lo pregunte a los que han sufrido el tasazo de la basura, que se lo pregunte a los colectivos de autónomos, que se lo pregunte a los pequeños empresarios que sufren la voracidad recaudadora del ayuntamiento en los momentos en que peor está nuestra economía y nuestro empleo. No se lo pregunta porque sabe muy bien la respuesta”, ha declarado Morala.

“No está de más recordar cuando quieren ponerse medallas por bajar los impuestos, que en primer lugar, no los tenían que haber subido; que en segundo lugar, los bajan menos de lo que podrían bajarlos, mucho menos del nivel de rebaja que la gente necesita; que en tercer lugar, no los bajan en todos los tributos municipales; y que en cuarto lugar, que la bajada es tan escasa para cada contribuyente individualmente, que no resuelven problemas reales de la economía doméstica y familiar”, ha dicho el portavoz del PP.

“Ya no cuela el viejo truco de subir los tributos mucho, luego bajarlos un poquito y repetir hasta la extenuación el mantra de que los bajan. Como si la gente olvidara que antes los habían puesto por las nubes”, consideran los populares.

“Deben muchas explicaciones la concejal de Hacienda y el alcalde de Ponferrada sobre su ineptitud para ejecutar el presupuesto. La clave está en que al aprobarlo les insistimos repetidamente en que recaudaban demás, eso es freír a impuestos a los ponferradinos. La mayor evidencia es que luego les sobra dinero, con la que cae. De modo que vaya eligiendo la concejal de Hacienda si prefiere pasar a la historia local por su rapiña tributaria o por su inutilidad gestora, por cobrar de más y por gastar de menos, y además, mal”, señala Marco Morala.

“Por supuesto que se podía haber aprobado un presupuesto con menores ingresos, y no habrían tenido los problemas para ejecutarlo, además de dejar el dinero en el bolsillo de familias y empresas para mejorar el consumo y el empleo en Ponferrada. Por supuesto que todavía queda mucho margen para bajar los tributos municipales, y por supuesto que la gente sigue necesitando su propio dinero para pagar la luz y el combustible al precio que lo está dejando el Gobierno socialista de Sánchez”, concluyen desde la oposición.