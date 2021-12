Morala augura que en 2022 “Ponferrada no verá ni reactivación económica en las calles ni modernización en el Ayunamiento”

Marco Morala, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, augura que en el próximo año 2022 “Ponferrada no verá ni reactivación económica en las calles ni modernización en el Ayuntamiento”. “Serán igual que los del 2019, 2020 y 2021: los del tiempo y dinero perdido, los que de nuevo ponen de manifiesto la incapacitad, desidia, apatía del alcalde y su equipo de gobierno”, ha dicho Marco Morala.

Según el PP, “muchos ponferradinos se hacen una pregunta ante la incapacidad de traer dinero del Estado a Ponferrada: ¿de dónde sacará el dinero para esas inversiones? A juzgar por las últimas aportaciones de importancia, ¿de la Junta, como hace una y otra vez? O con el clásico de los socialistas ponferradinos ¿de más préstamos y más endeudamiento municipal, que luego tendrán que pagar los ponferradinos y las siguientes corporaciones? Y, después del retraso anunciado de su aprobación, ¿si no llegan los next generation, nos dejan sin los flamantes proyectos que están incluyendo o los financian enteramente? Los antecedentes no hacen aventurar nada bueno después de la chapuza sin paliativos del Proyecto fracasado de la Tebaida”, ha señalado el portavoz popular.

Para el PP, “una frase del alcalde como ‘ahora es el momento’ demuestra la apatía y el abandono con el que ha venido dejando pasar el tiempo desde que llegó a la alcaldía. El momento no es ahora, el momento lleva siendo desde que empezó a gobernar y no se ha preocupado, el momento lleva siendo desde que la sociedad ponferradina entró en una enorme crisis como consecuencia del coronavirus, el momento lleva siendo desde que se pierden con su gobierno más habitantes, el momento lleva siendo desde que hacía falta reactivar intensamente la economía para salir de esta crisis antes -hace más de un año-y no ha adoptado ni una sola de las medidas que le votamos a favor en el plan de recuperación”.

Los populares consideran criticable que se diga que no colaboran: “¿Cómo se puede decir que no colaboramos si rechaza sistemáticamente todas las sugerencias que venimos haciendo desde el principio de la legislatura? ¿quiere que repasemos todas las aportaciones para proyectos de presupuestos que están durmiendo en algún cajón del equipo del gobierno sin haber sido aprobadas ni puestas en marcha? Dice que el PP no presentó propuestas a los presupuestos. Y no se entera o miente. O las dos cosas. Por registro presentamos propuestas consistes en reproducir las formuladas estos años desde nuestra oposición constructiva, leal y útil a remanentes, a presupuestos, al plan de reactivación económica y social. Nuestras propuestas fueron todas las que no se acogieron. Haría bien es hacernos caso, porque este alcalde fallido demuestra día a día que solo acierta cuando nos escucha y nos hace caso”.

“Ahora dice que la ciudadanía lo va a empezar a notar”, dice el PP, “si es que lo nota ya: calles sucias, deterioradas, una Ponferrada más abandonada, desamparada, más dependiente que nunca. Y lo que también nota es la nefasta gestión del alcalde y equipo de gobierno. Y vaya que si lo nota: nos sangra a impuestos para hacer nada. Crea la tasa de la basura y no es capaz de sacar a delante con una mayoría bastante el nuevo contrato. Cobra la tasa de la basura y la ciudad más y más sucia. Recauda más para gastar peor. Para gastar mal y peor como el banco del castillo. Tercer año de mandato tercer año de fracaso tras fracaso. Acabaremos la Era Ramón con más presión fiscal, más endeudamiento y la ciudad peor que nunca”, concluye Marco Morala.