El PP de Ponferrada pide destinar 1 millón de euros a reparar colegios y sus entornos

Marco Morala, durante un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP en Ponferrada, Marco Morala, ha afirmado este jueves que se niega “a entrar en el juego de pedir cantidades imposibles en todos los sitios para ponerle deberes al equipo de gobierno, a sabiendas de que esas peticiones no serán atendidas. Eso que lo hagan otros, para poder justificar luego un apoyo inmerecido al equipo de gobierno. Nosotros comprometimos con nuestros votantes un proyecto de ciudad, y a él nos atenemos”, ha dicho Morala.

Para Morala, unos presupuestos que “no ayudan a la creación de empleo y a la reactivación de la economía, sino que la entorpecen con una presión fiscal imposible de asumir por los ciudadanos, no pueden merecer más que la crítica y el voto en contra”.

Según el PP, si las cuentas empujan “a que haya menos empresas, menos empleos y menos habitantes solo pueden merecer nuestra reprobación. Son criterios objetivos que expresan claramente que el equipo de gobierno va en mala dirección y el alcalde carece de ideas para revertir esta situación tan negativa. Él y sus presupuestos serán responsables de cada baja del padrón municipal de habitantes, de cada empleo que no se recupera, de cada negocio que cierra sus puertas. Porque los presupuestos son el único instrumento eficaz para cambiar esta dinámica, pero el alcalde los quiere utilizar justo para lo contrario”.

Para los populares, el que se les hayan pedido propuestas es “para cubrir el expediente, e incluso para salir del paso ante su falta de imaginación. Pocas de nuestras sugerencias se han visto plasmadas efectivamente y menos aún han pasado del papel a la realidad, que esta incapacidad para ejecutar el presupuesto es también un problema tan grave como el de no poner las partidas adecuadas. Piden sugerencias, pero no entregan su proyecto de presupuestos, bien para que no se pueda constatar su inutilidad para activar el empleo, bien para terminar diciendo que todo lo que se proponga ya lo habían pensado ellos. Sin analizar el borrador de los presupuestos no se pueden hacer aportaciones relevantes, de modo que no nos pronunciaremos al respecto hasta conocerlo”, señala Marco Morala.

Desde el PP esperan que no se mantengan “tributos injustos y abusivos, como el tasazo de la basura, porque esta presión fiscal es insoportable y su injusticia fiscal genera injusticia social”.

Morala considera que en durante estos años, sus propuestas se han “menospreciado. “Hubiesen hecho bien escuchándonos. Pero este gobierno local ni eso y genera remanentes de gastos no hechos y que hubiesen representado una importante inyección para la economía y el empleo de Ponferrada”, asegura el portavoz popular.

Por último desde el PP sugieren “que ese millón de euros que nos dicen propongamos, lo prioricen en educación y lo destinen a los colegios y su entorno inmediato, que los tienen fatal, especialmente los más antiguos, como La Borreca. Que mucho eslogan hueco, mucha pancarta y mucha recogida de firmas, pero de apoyar la educación con la realidad de presupuesto, nada de nada”, concluye Marco Morala.