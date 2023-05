Morala propone un proyecto turístico que aproveche las sinergias de la cultura, el patrimonio histórico y el natural

Debate electoral de El Bierzo Digital y BierzoTV. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada y candidato a la alcaldía, Marco Morala, considera que "es imprescindible para la reactivación económica del municipio, recuperar el pulso perdido en materia turística en los años anteriores. La actividad perdida con la pandemia no se ha recuperado hasta el punto de haber impulsado el sector turístico al lugar que merece en la economía y en la sociedad ponferradina. El Partido Popular no se limitará como en este mandato a que el sector tenga que tirar solo del carro y se autogestione, porque gestionar el día día, es insuficiente en un mercado turístico tan competitivo".

"La falta de iniciativa política municipal en estos años tiene que ser compensada doblemente en los siguientes para no perder posiciones que costó tanto ganar, y que cada vez compiten con productos turísticos más perfeccionados y no solo con recursos turísticos en bruto. Ponferrada no se puede permitir el lujo de no recurrir simultáneamente a todos estos recursos y darles un tratamiento especializado, para un aprovechamiento conjunto en beneficio del turismo y de la hostelería de Ponferrada", señala en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.

Según anuncia el escrito, en el primer año del mandato, Morala impulsará un programa que aproveche todos los instrumentos, recursos y palancas, que constituyen un atractivo turístico para mejorar el paquete de opciones que se puede ofrecer a los visitantes. Y lo hará consensuadamente de la mano del sector turístico, que es vital en nuestro municipio.

Este programa de acción municipal para el turismo "no puede estar tan compartimentado, que no aproveche todas las sinergias posibles como ha sucedido en este mandato, por eso, el patrimonio histórico, los atractivos artísticos, el paisaje y la naturaleza, la existencia de un campus universitario, la realización de eventos deportivos y cualquier actividad, susceptible de traer turistas y visitantes a Ponferrada tiene que ser tenida en cuenta dentro de ese esfuerzo conjunto" apunta el candidato.

En particular, promoverán las siguientes lineas de actuación en materia de cultura, patrimonio y turismo:

En cuanto a la biblioteca, proponen un aumento del horario de apertura en periodo de exámenes y la creación banco municipal de libros.

Potenciarán la formación turística gratuita a taxistas, jubilados… y a todos los colectivos que lo soliciten, la creación de museos municipales y actividades en el Castillo de los Templarios, así como la consolidación y mejora de la Exposición Templum Libri; y mejorar el Proyecto Genadi y hacerlo una realidad efectiva por completo.

Desarrollarán un plan de recuperación de las calles más emblemáticas, como la del Rañadero, la del Comendador, etc. y ello desde varias vertientes.

Por otro lado, en cuanto el Camino de Santiago a su paso por el municipio, tienen varias actuaciones previstas con la mejora de la señalización, la posibilidad de ruta alternativa por el centro urbano y realizar obras de conservación y rehabilitación en varios puntos: fuente de Campo, Oficina de Turismo y camino a su paso por Compostilla, Columbrianos y Fuentesnuevas.

Además, señalan, "con el Partido Popular se recuperará el formato anterior de celebración de la cena de la Noche Templaria en el interior del Castillo de los Templarios y se solicitará la declaración de la Noche Templaria como Fiesta de Interés Turístico regional". En cuanto a la Semana Santa, solicitarán su Declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.