Morala quiere una transición justa que cree “empleo duradero”

El portavoz del PP en Ponferrada lamenta que España no pidiera una prórroga de los plazos para llegar a 2030

Marco Morala, en un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, exigió hoy que entre los proyectos que finalmente se incluyan en los convenios de transición justa tengan prioridad aquellos que creen “empleo duradero” y mantengan la tasa de actividad económica en la ciudad y en la comarca. “No se trata de que se meta tal o cual obra pública del Ayuntamiento, sino de que se prioricen los proyectos que creen empleo”, reiteró Morala, que consideró que “la transición más justa es la que hubiera debido atenerse a los plazos inicialmente marcados por la Unión Europea”.

En ese sentido, lamentó que España no pidiera una prórroga de esos plazos, como sí ha hecho Alemania, y que “se precipitara una década al plazo previsto para 2030”, sin obtener a cambio un aumento de los fondos europeos destinados al país. Tras el cierre este martes de la central térmica de Compostilla II, símbolo de la comarca, Morala insistió en que “calificar como justa tal situación y como transición lo que no es sino un desmantelamiento de la actividad al peor estilo de las reconversiones pasadas, no deja de ser un eufemismo”.

En la misma línea, recordó que la manifestación por el futuro del Bierzo celebrada el pasado 16 de febrero obliga a los representantes municipales a “ser exigentes y reivindicativos” en cuanto a la “adicionalidad” de las ayudas que puedan llegar al territorio. “Nada de permitir que el Gobierno haga pasar por estos fondos las cantidades que consigna en otros planes; se trata de sumar y no de sustituir ayudas”, resumió.

Por otro lado, Morala apeló a la coordinación de estos esfuerzos con las iniciativas surgidas de la Mesa por el futuro de León y del plan de recuperación de Ponferrada. “Todo debe redundar en lo mismo: empleo para que la población no disminuya”, afirmó. “Queremos saber si el Ayuntamiento apostará por algún proyecto propio que cree empleo o se limitará a que le paguen unas obras que, una vez hechas, no generan actividad”, concluyó.