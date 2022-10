Morala pregunta a Ramón si éste pidió explicaciones a las ministras por el recorte en los PGE

La ministra Reyes Maroto y el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, en las instalaciones de Tvitec. / EBD

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, preguntó este viernes al alcalde, Olegario Ramón, si pidió explicaciones a las ministras Maroto y Ribera sobre el recorte de las partidas para el Bierzo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “además de ponerse en la foto”.

Morala resaltó que “menos mal que la iniciativa privada de las empresas de aquí aporta proyectos, en los que el gobierno lo único que tiene que hacer es seguir la estela marcada por empresarios sumamente emprendedores. Es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno. Pero nos preguntamos dónde están las inversiones públicas comprometidas tantas veces, cacareadas tantas veces por el alcalde y tantas veces desmentidas por la realidad”.

En ese sentido, criticó que Ramón no presentó “ni una queja, ni una reivindicación, ni una exigencia. Encantado de salir en la foto para ponerlo en las redes sociales, que es el mundo paralelo en el que vive el alcalde. Por eso no es consciente de los problemas reales. Vienen las ministras que le tienen que dar alternativa a la falta de actividad económica por las erróneas y gravísimas decisiones que ellas mismas adoptaron y no le parece el momento oportuno de preguntar qué pasa con proyectos que nos deben”.

En cuanto a las partidas de los PGE, Morala calificó de “tomadura de pelo el dinero que ponen para la autovía a Ourense”, asegurando que “necesitarían varios siglos para acometer esa autovía poniendo la miseria que van consignando cada año”.