Morala pide a Ramón igualdad de trato para todas las asociaciones

Marco Morala / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha pedido al alcalde y al equipo de gobierno igualdad de trato para todas las asociaciones del municipio, después de conocer que el Consistorio ha pedido la retirada de una pancarta en la sede de la asociación de vecinos de La Estación-Temple en la que reclaman un presunto impago municipal a dicha asociación.

"Gobernar para todo el mundo debería llevarles a no distinguir entre los propios y los otros, los que les caen bien y los que no, los que son políticamente afines y los que califican como adversarios, las asociaciones buenas que les dicen lo que quieren oír y las asociaciones malas que mantienen una actitud crítica en defensa de los intereses de sus asociados. Si esto es así para todo el asociacionismo ponferradino, porque ya hemos visto cómo se las gastan con algunas asociaciones de inmigrantes, deportivas, de autónomos y comerciantes, con mayor razón tiene que ser para las asociaciones de vecinos", aseguran los 'populares' en un comunicado.

En el mismo, Morala acusa al tripartito de estar "compuesto por demócratas asintomáticos que apenas toleran a los disidentes y en cuanto pueden persiguen a los que no abrazan el 'olegarismo' como pensamiento único. La libertad de opinión y de expresión no va con este equipo de gobierno, al que le salen unos tics autoritarios propios de otros momentos. En el equipo de gobierno prefieren el ordeno y mando propio de las autocracias militares. Si me sacas un cartel que me deja mal, lo retiras y además te amenazo veladamente con el local que te he cedido; y eso cuando no optan directamente por el desalojo como ya ha sucedido con alguna asociación en El Toralín".

Asimismo, el portavoz 'popular' pide al alcalde que no "distraiga" a la Policía Municipal "con órdenes para retirar carteles críticos con el equipo de gobierno, porque sitúa a sus responsables políticos en un grado de calidad democrática norcoreano. ¿O es que los socialistas y sus organizaciones afines nunca han sacado carteles y pancartas delante de sus sedes?".