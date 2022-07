Morala reclama más inversión en El Rañadero “para no dejar las cosas a medias en una calle tan relevante”

Calle del Rañadero. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha asegurado que el pasado 20 de enero “el grupo municipal popular exigió acabar con el descuido con que este equipo de gobierno trata al Casco Antiguo en general y al Rañadero en particular”.

“Parecía que nos habían hecho algo de caso, pero no aciertan ni cuando tienen buena guía. Si se quiere considerar al Rañadero como la calle de los poetas, la inversión dista mucho de ser suficiente. Decíamos hace meses que esta calle era una muestra evidente de la suciedad y el abandono, y se han limitado a un ligero lavado de cara por pura vergüenza”, ha indicado en un comunicado.

“Reiteramos la exigencia de que las zonas más importantes del Camino de Santiago a su paso por la ciudad presenten mejores condiciones, para los visitantes y también para los vecinos que transitan entre la parte baja y la parte alta de Ponferrada. Tenemos que reiterarlo precisamente porque sus actuaciones para salvar el descontento de los vecinos siempre son insuficientes, y en El Rañadero se demuestra indiscutiblemente”, dicen en el PP.

Según Marco Morala, “ponen nombres en el presupuesto y hacen licitaciones tan escasas como esta de 40.000 euros para poder decir que hacen algo, pero no se trata de simular que se hace o decir que se hace, sino de resolver verdaderamente y para un largo plazo los problemas de lugares emblemáticos del Casco Antiguo. Esto les importa bastante menos que la foto publicitaria del día. Todo diferido para el futuro, todo confiado a planes estratégicos y ayudas multimillonarias que no terminan de llegar”, considera.

“Poner bolardos y quitar barandillas no es, ni de lejos, alcanzar el mínimo exigible para una primera intervención en esta calle. Al paso que va acometiendo este alcalde las obras, necesitaría un tiempo que no tiene. La calle necesita una intervención en profundidad, que la embellezca, pero que a la vez la dinamice. Un Ayuntamiento que no es capaz de ejecutar su propio presupuesto bien puede hacer el esfuerzo de afrontar una intervención definitiva que deje la calle en disposición de servir a los vecinos y a los visitantes para los años próximos, mucho más allá de un arreglo cosmético mínimo que a nadie satisface”, concluyen los populares.