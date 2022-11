Morala reclama al alcalde “menos autobombo y más eficacia en el cuidado de la ciudad”

El grupo popular en un reciente Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido este miércoles un comunicado en el que “exige una atención a los problemas reales de Ponferrada, a tenor de las constantes quejas de los vecinos por los mismos temas durante tres años, sin que hayan sido atendidos”.

“A ver si cuando los viajes del alcalde le permitan un momento, toma nota de la necesidad de reparar infinidad de calles en Ponferrada cuyas aceras tienen tantas baldosas rotas y despegadas que transitar por ellas los días de lluvia ya no resulta una yincana, sino una ducha inevitable”, dicen desde el PP.

“Después de tres años y medio de desidia y abandono, al alcalde le entran las prisas por hacer obras para el final del mandato, a ver si la gente le perdona todo el tiempo de despreocupación. Eso sí, que puedan inaugurarse antes de que en marzo sea imposible por la proximidad de la campaña electoral, porque si a este alcalde le gusta algo al mismo nivel que los viajecitos pagados por el erario público para no conseguir nada nuevo, es el autobombo, y no está dispuesto a renunciar a ninguna inauguración, aunque sea por tramos de calle”, aseguran los populares.

“No será por no recordarle la queja constante de los ciudadanos y las peticiones del grupo popular para arreglar las aceras, a pesar de lo cual, cuando llegan los días de lluvia -y eso parece algo absolutamente imprevisible para el alcalde, porque a ver si en su matrix en Ponferrada en el otoño y en el invierno no llueve nunca- los viandantes se ponen perdidos con la cantidad de agua embalsada bajo las baldosas sueltas que moja a todo el mundo al pisarlas. No será para él tan prioritario como el autobombo que busca rédito en las urnas, ni de viajes a las islas para ponerse medallas, pero arreglar esto es una cuestión urgente no ya para la comodidad de los viandantes de Ponferrada, sino simplemente para que puedan los peatones transitar normalmente por nuestras calles”, indica Marco Morala.

“No parece que Ponferrada les importe mucho, solamente perpetuarse en el cargo, por lo que no dudan en poner la política municipal al servicio del alcalde, en lugar del alcalde al servicio de los ciudadanos. A ver si el alcalde en lugar del calorcito canario sale a pasear, se pone pingando y por fin manda arreglar las baldosas”, concluyen en el PP.