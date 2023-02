Morala reclama facilitar lugares de aparcamiento para evitar la pérdida de movilidad

Algunos concejales de la oposición en el Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha exigido al alcalde, Olegario Ramón, “que abandone su calculada ambigüedad para no adoptar medidas que ya tiene decididas sobre la Zona de Bajas Emisiones, porque sabe la preocupación que existe entre conductores no profesionales, autónomos y pequeños empresarios y el rechazo social por la limitación severa de movilidad que implicará para muchos vecinos de Ponferrada y del Bierzo que contribuyen a la economía ponferradina cotidianamente. El problema es que en el caso del alcalde eso se une a su acostumbrada desidia y la improvisación que le sigue, y claro, lo que ha generado es un alto grado de alarma social”, considera el líder de la oposición.

Desde el PP recuerdan que su grupo “ya ha expresado su rechazo por la desmesurada extensión de la zona y la excesiva limitación para transitar libremente por ella. Pero mucho más preocupante aún es que no se adopten decisiones que en otros sitios minimizarán el impacto negativo de la Zona de Bajas Emisiones, al dotarse de más aparcamientos disuasorios y complementarios y facilitar la llegada a los centros urbanos, cosa que el alcalde no considera necesario aquí, mientras que es la principal preocupación de autónomos, profesionales y comerciantes, que sufrirán muy especialmente unas medidas que dificultarán la llegada de clientes y su propia movilidad para trabajar”, consideran los populares.

“Es necesario dotarse de la infraestructura suficiente y facilitar el acceso a todos los parkings subterráneos de Ponferrada para que no sea solamente uno de ellos el receptor de los vehículos que no pueden aparcar en superficie. Y es necesario que existan más aparcamientos libres de pago para no impedir el acceso a las zonas más comerciales, de negocios y de despachos profesionales que están dentro de la Zona de Bajas Emisiones. Y ya veremos cómo piensan compensar la pérdida de plazas de la ORA. En el equipo de Gobierno, han contado una cosa y la contraria respecto a las zonas que iban a acondicionarse cuando se han pedido ayudas. Veremos qué suerte corren ahora”, concluye Marco Morala.