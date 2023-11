Morala recuerda que “muchos ponferradinos se oponen a los pactos sobre la amnistía”

El PP de Ponferrada en la manifestación de este domingo en León. / PP

El alcalde de Ponferrada y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, Marco Morala, considera que “las numerosas personas de Ponferrada que asistieron a la manifestación contra la amnistía y muchas más que la rechazan sin paliativos han dejado claro un mensaje que los socialistas ponferradinos no deberían ignorar: que no quieren vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España pero han apoyado con su voto en la sede de Ponferrada, que no queremos una nación así para nuestros hijos, para el futuro, que no aceptamos este invento inconstitucional de la nación de naciones, y que, por el contrario, queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte”.

“Los ponferradinos nunca se han callado ni se va a callar ante la desigualdad, también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo”, señala el regidor, que asegura que “además, viene acompañado de privilegios económicos inadmisibles que atentan contra la distribución de la riqueza que debería hacer el Estado. Los impuestos de Cataluña para ellos, y los de Ponferrada también; quince mil millones que deberían repartirse entre ciudades como la nuestra se entregan como bono extra al separatismo. Los que en cuatro años no fueron capaces de hacer reformas económicas y fiscales justas en Ponferrada nos reclaman que lo hagamos en tres meses, pero además votan en favor de los privilegios catalanes que se llevan nuestro dinero. Y se lo recordaremos cada día de este mandato cuando tengan la desvergüenza de pretender ignorar que se han convertido en los principales impulsores de los privilegios para los más ricos y de detraer dinero a los que más lo necesitamos”.

“Tendremos una reacción firme y serena del pueblo español, de los ponferradinos que no quieren desigualdades ni exclusiones, al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia. El presidente del Gobierno tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país”, sostiene el alcalde de Ponferrada en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.

Ante esa situación, los socialistas ponferradinos “pueden elegir entre defender la igualdad y el dinero que nos corresponde o callar. Aún están a tiempo”, concluye Morala.