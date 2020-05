Morala propone la suspensión de varios impuestos para que el sector privado supere la crisis

Grupo del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, apuesta por no esperar a tener todos los datos sobre la profundidad de esta crisis para “empezar a aportar a los trabajadores, las empresas y

los autónomos de la ciudad un apoyo imprescindible” para evitar que el cierre originado por la pandemia pase de temporal a definitivo en muchos sectores, “con particular atención a la hostelería y el pequeño comercio como primeros afectados por el parón de actividad que se prolonga y que no volverá a la normalidad en semanas”.

“No hay proyecto de ciudad para el futuro si no hay un presente con garantías de que todos, sector privado y administraciones públicas, trabajarán al unísono para paliar las consecuencias económicas de la crisis”, indica.

Como administración más cercana al ciudadano, a las empresas, los trabajadores y los autónomos, Morala afirma que desde el Ayuntamiento “debemos ofrecer medidas específicas que concreten el apoyo por sectores y que lleguen a

todos los rincones, barrios y pueblos del municipio”.

El Grupo Municipal Popular sostiene que evitará “las medidas populistas y será responsable en las propuestas relativas a las transferencias al sector privado y las familias, así como en la política fiscal de gasto público y disminución de impuestos”. “Pero eso no puede llevar al equipo de gobierno a seguir con sus propuestas presupuestarias como si nada hubiera cambiado desde la aprobación hasta hoy, porque la ciudad no está

viviendo en normalidad y la economía no puede soportar el marco tributario previsto”, apostilla.

Así, propone las siguientes necesidades:

-Fomento municipal de la digitalización de la economía del municipio. Apoyo a constitución de plataforma de comercio en red y app del pequeño comercio local creando los instrumentos tecnológicos necesarios y poniéndolos a disposición del tejido empresarial y comercial.

-Fomento de los servicios destinados posibilitar el teletrabajo.

-Suspensión del cobro de tributos municipales relacionados con la actividad económica o afectados por esta por todo el tiempo de restricciones a la actividad impuestas por el confinamiento: particularmente IAE, IBI, basura, vehículos de tracción mecánica, obras que no prosigan en las condiciones inicialmente previstas, agua, vados asociados a negocios cerrados por el confinamiento.

-Reducción proporcional de esos mismos tributos en relación con los escenarios graduales de retorno a la normalidad previstos por el Gobierno de la Nación para aquellas actividades que vean limitado su aforo o actividad.

-Las medidas de suspensión y reducción se vincularán al mantenimiento de la actividad y del empleo.

-Modificación del calendario del contribuyente para adecuarse a la actividad real.

-Agilización del pago a proveedores. Simplificación de trámites y reducción burocrática.

-Fijar las posibilidades presupuestarias para una bonificación durante lo que resta de 2020 y para el ejercicio fiscal siguiente de los tributos vinculados a una nueva actividad económica.

-Mantenimiento de las inversiones y obras previstas antes de la pandemia para no perjudicar las expectativas de las empresas locales que pudieran concurrir a los procesos de contratación.

-Creación de mecanismos de asesoramiento e información.

-Líneas formativas específicas y online para el empleo de acuerdo con las aportaciones de los agentes sociales y las demandas detectadas por las organizaciones empresariales.

-Plan presupuestariamente respaldado de reactividad del turismo.

-Ayudas directas para pago de alquileres asociadas al mantenimiento de la actividad y el empleo