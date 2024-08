Morala considera la recuperación de los puntos violeta una vuelta a la normalidad

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se refirió este martes a la recuperación de los puntos violeta para las fiestas de la Encina como una vuelta a la normalidad, después de que el año pasado fueran sustitiudos por puntos de información general para víctimas de todo tipo de delitos. “Por convicción personal, lo principal y lo más importante es la mujer”, afirmó. “Después de realizar una labor callada con distintas asociaciones feministas durante estas semanas, al final van a ser atendidas por voluntarias coordinadas con el propio gabinete de Alcaldía. Quiero lanzar a la ciudadanía un mensaje de normalidad, no debemos darle más relevancia a esta cuestión porque cuando existan unas fiestas de la Encina, van a existir puntos violeta, dentro de la absoluta normalidad y sin ningún tipo de excepcionalidad”.

Morala justificó la decisión del año pasado explicando que “se intentó abarcar más y dar información para todo tipo de víctimas de delitos”, sin embargo, “creo que existen otros mecanismos en disposición de dar ese tipo de información, asesoramiento y acompañamiento, y ahora nos vamos a centrar en los puntos violeta, nos vamos a centrar en las mujeres durante los días centrales de las fiestas”.

Además, el alcalde afeó el comunicado emitido el lunes por la concejala socialista Susana Rivada, recordando que “a pesar de que alguna concejala se intenta poner medallas que no le corresponden ni a ella ni a su partido, tengo que decir que en la Junta Local de Seguridad del 1 de julio, con motivo de la Noche Templaria, ya anuncié aquí que se iban a recuperar los puntos violeta”.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, presente en Ponferrada para participar en la Junta Local de Seguridad de las fiestas de la Encina, transmitió al alcalde su “profundo agradecimiento por el despliegue de los puntos violeta” en estas celebraciones.

Incitación al odio en redes

Por otro lado, Marco Morala también se refirió a la polémica suscitada por el mensaje en redes sociales del edil socialista Andrés Gabella, señalando que “se define por sí mismo. Es una inducción al odio, sin lugar a dudas, que se inició con un tuit que no es suyo y se continuó por su parte. No me van a despistar de mi labor. Cada uno es dueño y responsable de sus actos y, en este caso, de sus post“.