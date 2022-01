Morala pide al alcalde una “reivindicación firme” en materia ferroviaria

Marco Morala, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, considera que “querer vendernos que en un minuto en una feria de turismo y en un breve encuentro con el presidente de Renfe da por solventadas las reivindicaciones urgentes, extensas y justas de Ponferrada con el transporte ferroviario es un síntoma más de la tradicional dejadez del alcalde. Claro está, que suponemos que el presidente de Renfe quiso hacer breve el encuentro porque quiere seguir en el cargo, a la vista de lo sucedido con el ministro de Transportes, el de Cultura y el de Universidades y sus salidas del gobierno tras sus reuniones con el alcalde. Pero eso no fue un breve encuentro fue un cruce en un pasillo en el que no se resolvió nada beneficioso para Ponferrada”.

Para Morala, “pretender suplir una reivindicación firme al ministro y a los presidentes de Adif y Renfe por un encuentro fortuito, nada institucional y sin agenda preparada es un error que se paga sin resultados favorables. Pero incluso eso es comprensible. Ahora bien, tratar de venderlo como si fuera una gestión institucional pasa a ser una tomadura de pelo inaceptable”

Según el portavoz popular “hace tiempo que Olegario Ramón da muestras permanentes de huir de la reivindicación con los suyos. Es cierto que como los suyos no le hacen caso cuando piden cosas, en particular subvenciones, pensará que para qué molestarse, pero esa es su obligación institucional y su compromiso político con los ponferradinos, le hayan votado o no. Cuenta en la prensa que le ha recordado al presidente de Renfe que Ponferrada tiene que estar en el Eje Atlántico, que hay que solucionar el dichoso nudo del Manzanal y que hay que recuperar los servicios ferroviarios perdidos por la pandemia. El presidente de Renfe no le habrá contestado nada del Eje Atlántico, pensará que lo del Manzanal no es de Renfe sino de Adif (cosa que uno considera que un alcalde ha de saber a estas alturas) y se habrá sonreído por dentro, porque el presidente de Renfe sabe bien que los servicios ferroviarios no se han perdido por la pandemia, sino por su proyecto de gestión que deja convertido al Bierzo en un vacío ferroviario”, aseguran en el PP.

“Dicen que hay reunión después de las elecciones autonómicas. No nos cabe duda de que en ella volverá con más frecuencias, mejor material rodante, nuevos servicios y la inclusión ese mismo día en el Eje Atlántico. Eso es una reivindicación, lo demás, encuentros fortuitos en la tercera fase sin resultado alguno”, concluye Morala.