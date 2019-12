Morala replica al alcalde que el único responsable de la nueva tasa de basura es “quien la vota a favor”

Marco Morala y algunos de sus concejales / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, Marco Morala, sigue considerando !desproporcionado e innecesario el incremento tributario aprobado por el tripartito encabezado por Olegario Ramón. “Hace en el gobierno municipal lo que nunca anunció a los ponferradinos antes de votar, para que hubieran sabido lo que podían esperar de ese equipo de gobierno”, señala.

A juicio de los concejales populares no hay mayor ejercicio de incoherencia “que ese”. “Es un buen ejemplo del marcado contraste entre PP, haciendo trámites para disminuir la presión fiscal, como con el impuesto de sucesiones, y el PSOE, que en Ponferrada no solo sube los tributos, sino que los establece donde ahora no los hay, como la tasa de recogida de basura”, señala el portavoz municipal. “Unos, los socialistas, ponen nuevos tributos a los particulares y otros los intentamos quitar”, apostilla.

En el Grupo Popular detectan una seria preocupación en los habitantes de Ponferrada por esa “insensibilidad” demostrada por el equipo de gobierno con la tasa de la basura y la subida del agua. “A veces el político tiene que hacer un esfuerzo por crear un clima de opinión en la ciudadanía; otras veces, es al revés, como en este caso. Nos hacemos eco de una justa queja de muchos ciudadanos que ahora están molestos, pero que cuando tengan que hacer frente a los pagos estarán abiertamente indignados, porque las cifras que dan los concejales

socialistas distan de acercarse a la realidad”, indica el PP en un comunicado.

“Los juegos de datos estadísticos que burdamente intentan no hacen olvidar a los ponferradinos las cantidades tan abultadas que como particulares tendrán que pagar por sus viviendas. Y, lo que es peor, imperdonable en aquellos políticos que ponen en marcha medidas verdaderamente antisociales como esta, es que han optado por mecanismos tributarios verdaderamente regresivos. El afán recaudatorio les nubla el juicio cuando deberían pensar en las muchas personas de Ponferrada que atraviesan malos momentos económicos”, añaden.

“No tener en cuenta ni la capacidad económica de los vecinos ni el tamaño o antigüedad de sus viviendas dará como consecuencia situaciones verdaderamente paradójicas -en realidad sangrantes- de manera que personas con ingresos muy superiores a otras y con

casas mayores y más recientes pagarán menos, aun si produjesen más basura, que estén en otras zonas de la ciudad. No deben darse casos en los que una viuda con la pensión mínima y una sola persona en casa pague más tasa de basura que una persona con un sueldo mucho mayor, más metros de vivienda y muchas personas en casa, solamente por dónde vive cada uno y no por cómo vive o cuánta basura produzca. Esa es la insensibilidad de los socialistas y sus socios con este tasazo”, concluyen.