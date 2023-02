Morala respalda las quejas de hosteleros y comerciantes de Ponferrada

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un comunicado este miércoles en el que asegura que “comprende perfectamente las quejas privadas y públicas de los representantes de las asociaciones de la hostelería y el comercio y su preocupación por el futuro si no se cambian algunos de los planes del actual alcalde”.

“Pronto se le pasó el compromiso que decía tener durante la pandemia con esos sectores, que dan tanta vida —asegura Morala—, pero sobre todo tanto empleo y actividad a Ponferrada. Ni la atención que se les prometió, ni el acompañamiento en nuevos proyectos que eran tan necesarios, ni las ayudas que cacarearon tanto, ni siquiera la interlocución y el diálogo mínimos exigibles entre una institución que debía ser la más cercana a sus preocupaciones y se ha mantenido distante, especialmente cuando no le gustan políticamente los representantes que las asociaciones se dan a sí mismas democráticamente”, critican desde el PP.

Para los populares, el alcalde “se ha abonado a la salida fácil de no querer contar y mantenerse en una ambigüedad deliberada que cree que le viene muy bien para no perder votos en mayo, y que pone de manifiesto la inconcreción e improvisación de grandes temas pendientes. Pero ese electoralismo es fatal para la economía ponferradina, y en particular para sectores que como los hosteleros o los comerciantes no pueden improvisar, porque están en márgenes muy estrechos mientras Sánchez y Olegario les siguen apretando cada vez más con la presión fiscal”, opina Marco Morala.

“Sobre ese panorama ya de por sí adverso —continúa el portavoz popular—, incide el barullo en que han sumido a la ciudad con esa concentración electoralista de obras sin coordinación y los nubarrones que presagia la Zona de Bajas Emisiones de Olegario, mal pensada, peor resuelta, nada consensuada y menos explicada a los autónomos, comerciantes, hosteleros y profesionales ante las dificultades de acceso con los vehículos actuales, que mermará sensiblemente la afluencia de clientes a muchos negocios ponferradinos”, calcula el PP.

El Grupo Popular respalda “las exigencias de los representantes de la hostelería y el comercio para que se oigan sus soluciones en la Zona de Bajas Emisiones, reciban el apoyo y las ayudas que se les prometieron, se sepa qué va a pasar con las terrazas y se baje una presión fiscal municipal que es inasumible para ellos y el empleo que crean y mantienen en nuestra ciudad. Porque si cierran, ya no habrá marcha atrás, ni futuro y la población seguirá batiendo récords de pérdida, como en este mandato de Olegario”, concluye Marco Morala.