Morala critica el "retraso deliberado" de la redacción del proyecto para el tramo berciano de la A-76

El portavoz popular reclama que las obras en la Ponferrada-Orense sean una realidad y no una promoción publicitaria

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido este martes un comunicado en el que reclama al alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, “un poco de labor reivindicativa para que la tomadura de pelo a los bercianos en que se está convirtiendo la autovía a Orense no roce ya el ridículo”.

“Ante la próxima imposibilidad de hacer anuncios por el período de campaña electoral salen con una nota de prensa. Es que ya no se molestan siquiera en un anuncio en el BOE. Han perdido todo pudor ante la campaña electoral para tapar la vergüenza de cuatro años retrasando deliberadamente la redacción del proyecto”, dice Morala.



“Nosotros nos alegramos de que se vayan dando pasos administrativos, pero estos corresponden a lo que ya tenía que haberse hecho hace cuatro años. Llevamos cuatro años de retraso por el gobierno de Sánchez, que ha dado prioridad a otras autovías donde le apoyaban para gobernar y de silencio cómplice del alcalde de Ponferrada. El 13 de febrero de 2019 se aprobó definitivamente el proyecto de trazado autovía A-76 tramo Villamartín a Requejo y se publicó en el BOE del 14 de marzo de 2019. Es en ese mismo mes de marzo de 2019 cuando se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado. Esto es lo que ha reconocido por escrito el gobierno, pero ahora vienen a contarnos la milonga de que sale a información el tramo. Adjuntamos la nota de prensa del Ministerio de ese día ¿Qué han estado haciendo entre marzo de 2019 y abril de 2023? La verdad es que nada el alcalde de Ponferrada por acelerar esta tramitación de cuatro años de un proyecto que ya estaba en marzo de 2019, y nada de nada al gobierno socialista por moverlo”, opina Morala.

El Boletín Oficial del Estado publica este martes la construcción del tramo de la autovía a Orense entre Villamartín y Requejo.

“Son los campeones de las dilaciones en los papeles y no nos han contado nada de que vaya a conseguirse la licitación de las obras en el tramo entre el Barco de Valdeorras y A Veiga de Cascallá, que hace tiempo podía estar en construcción. Ahora llega la campaña de las municipales hay que rescatar todo lo que no se ha hecho en cuatro años, todos ellos de gobierno sanchista en España y de Olegario en Ponferrada. Si desde que tenían el trazado y la información pública hasta que la vuelven a publicitar han pasado cuatro años, ¿cuántas legislaturas tendrían que pasar para que veamos las obras acabadas? Ponferrada no se merece este maltrato y un alcalde que calla ante él”, concluyen los populares.