Morala pide explicaciones por la denegación a Ponferrada de "subvenciones muy importantes"

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, pide al alcalde que valore “la denegación de subvenciones muy importantes por parte del tristemente famoso Instituto para la Transición Justa del Ministerio socialista que cerró nuestras térmicas con la promesa, como se ve incumplida, de regarnos de ayudas millonarias para paliar este desaguisado”.

Según el PP, “nos prometieron millones de los fondos europeos Next Generation hasta tal punto que no se sabía qué hacer con ellos” pero al alcalde “no le hacen caso ni los suyos”, asegura Morala. “Por cada euro de ayudas que llegan al municipio -y eso incluyendo más numerosas las que otorga la Junta de Castilla y León- son incontables los euros que se quedan por el camino y pierde el alcalde. De eso no nos da cuenta ni en el pleno ni en las redes sociales, que tanto le encantan”, apuntan.

“Nos encontramos con la denegación de ayudas para una infraestructura en lo que ocupaba la antigua zona de la montaña de carbón, que no era para otra cosa que el bosque urbano. Aducen en la denegación la falta de presupuesto disponible que es una manera de decir que han priorizado muchas otras subvenciones para muchos otros municipios y que han decidido los socialistas del Ministerio dejar fuera a Ponferrada”, considera el portavoz popular.

“La otra exclusión es del acondicionamiento de viviendas sociales para el realojo de colectivos vulnerables en Ponferrada, que tenía un enorme presupuesto. Se intuye con la causa de la denegación, por no llegar a la puntuación mínima exigida, que estamos ante una nueva chapuza municipal por parte de los responsables políticos del equipo de Gobierno al presentar el proyecto.

Cuando intenten colgarse medallas por las obras, deberían recordar el enorme desequilibrio entre lo que nos dicen que van a hacer y lo que se puede hacer con subvenciones. De momento vamos apuntando las denegadas por el ITJ, porque son expertos en promover el titular de un día y una foto en las redes sociales para perder en realidad casi todo lo que dicen que van a hacer”, señala Marco Morala.

Respecto al Ponfeblino, que, aseguran en el PP “la gente ya empieza a bautizar como el ‘Cubiblino’, ya que no afecta a Ponferrada porque sale de Cubillos, demuestra que a otros municipios sí les llegarán ayudas. Y luego vienen los cargos socialistas a decir que esto es un ejemplo, pues si lo es de algo será de cómo situar a Ponferrada a la cabeza del rechazo de ayudas, de la incompetencia al solicitar subvenciones que no se valoran y a la cabeza de la Europa vaciada”, concluye Marco Morala.