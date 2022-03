Morala considera que "el cambio ha sido para peor" en el transporte público de Ponferrada

Marco Morala, durante un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido este miércoles un comunicado para hacerse “eco de las protestas de muchos usuarios frente a la pretensión del equipo de Gobierno de enaltecer el primer año triunfal del SMT”, aseguran desde el PP. “Difícilmente ninguno de los usuarios del transporte municipal en Ponferrada comparte la idea de que hayan tenido un cambio radical, y ni en sueños que el cambio haya sido para mejor”, asegura el líder de la oposición.

Para el PP, ha habido “injustificables retrasos en la puesta en marcha” y los autobuses “se han demostrado excesivamente pequeños para las necesidades reales de una ciudad como Ponferrada”. “Pero lo peor es que con una muestra más de la hipocresía política del equipo de Gobierno, puede decirse que consejos medioambientales vendo, que para mí no tengo. Los nuevos vehículos son más contaminantes. Si son más pequeños y contaminan más, es que la elección que han hecho no es la adecuada. Algunos usuarios particularmente molestos con esta fuente de contaminación han echado mano de la ironía para augurar que estos nuevos autobuses no van a poder circular por las zonas de bajas emisiones de Ponferrada central que ha proyectado el equipo de Gobierno”, comenta Marco Morala.

También ha criticado los “cambios radicales encontramos el resto de los autobuses, en los que el cambio radical del equipo de Gobierno ha consistido en repintar de azul y blanco sobre el antiguo naranja. Seguramente eso los ha rejuvenecido y sin más trámite puesto en condiciones de servir otros 60 años más en la ciudad. Pero resulta que son más fiables y menos contaminantes que los del alcalde actual”, señalan desde el PP.

Para Morala, el servicio ha empeorado: “¿Qué queda de la prisa chapucera por retirar las marquesinas y paneles informativos que informaban a tiempo real por nuevos mecanismos tecnológicamente mejores?: únicamente mayor desinformación al usuario”, afirman desde el PP, quienes señalan que a “determinadas horas los autobuses van absolutamente masificados, lo que no parecía muy indicado en el momento en que la pandemia aconsejaba mayores distancias sociales”.

Desde la oposición, se ha perjudicado a la “movilidad de los ciudadanos” por “la modificación, eliminación y disminución de líneas, frecuencias y paradas. Pero si esta planificación que elimina servicios es negativa, resulta particularmente perjudicial para los ciudadanos del medio rural, que constituyen un grupo muy notable de usuarios”, aseguran desde el PP.

“Habían comprometido la municipalización del servicio, y sigue privatizado, lo que no es un problema, pero tendrán que explicarlo a quienes les votaron con esa premisa. Tienen la misma credibilidad que Pedro Sánchez”, asegura Marco Morala, quien lamenta que “a pesar de contar con mayoría en el salón de plenos y con presupuestos: tres años de abandono, tres años de propaganda, tres años de populismo, tres años de postureo, tres años de peor movilidad urbana. Como todo lo que toca este equipo de gobierno, el cambio ha sido para peor: un desastre sin paliativos”, concluyen en el PP.