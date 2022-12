Morala pide que se aumenten las frecuencias del Alvia en cumplimiento de compromisos electorales

Estación de tren de Ponferrada. / N. Fernández

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferada, Marco Morala ha asegurado este lunes que “el compromiso de los socialistas, cuando accedieron al Gobierno, fue acortar el viaje a Madrid en una hora, doblar las frecuencias y cambiar el material rodante de los convoyes para poder poner trenes articulados. Olegario Ramón parece conformarse ahora con mantener lo que había al principio de su mandato, lo que no deja de ser retroceder enormemente respecto a las previsiones del anterior Gobierno y el compromiso de los socialistas”, aseguran desde el PP.



“Una vez más al alcalde de Ponferrada, le puede la política de gestos, de fotos y de redes sociales, olvidando la política reivindicativa con su propio gobierno, para lograr que todo aquello que prometieron pueda irse cumpliendo en materia de infraestructuras ferroviarias. Ya hemos visto los pobres resultados de su anterior visita al ministerio para ser recibidos por cargos públicos de un nivel administrativo que no puede tomar las decisiones que Ponferrada necesita. Y eso cuando se decide a llegar hasta Madrid, porque otras veces lo único que quiere es la foto para el minuto siguiente y una rueda de prensa, sin molestarse en ver como llega la gente a su destino”, señala Marco Morala.

“No es suficiente comprometerse a realizar estudios que ya eran conocidos desde hace años. Se puede ser tan ególatra que la noticia no sea que se reanudan los viajes del Alvia, sino que el alcalde va en ellos a no conseguir nada y a hacerse la foto. Pero eso no resuelve los problemas de los ciudadanos, aunque le resuelva al alcalde que poner en sus redes sociales en un día”, critican desde el PP.

“El caso es andar de un lado para otro sin conseguir nada, pero sin tener que hacer frente a los problemas de los ciudadanos. En el grupo popular exigimos el inmediato cumplimiento de las promesas electorales, que no consistían en hacer estudios informativos, dilatorios para retrasar hasta después de las elecciones cualquier decisión, sino en resolver algunos problemas inmediatamente, por ejemplo tomando la decisión de poner más frecuencias, lo que no exige esfuerzo de infraestructura, sino una decisión política y una voluntad que hasta este momento no se ha mostrado, por muchos viajecitos que se hayan hecho”, concluye Morala.