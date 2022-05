Morala califica de "turisteo improductivo" el viaje del alcalde a Bruselas

El portavoz del PP, Marco Morala / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha criticado duramente el viaje llevado a cabo por una delegación del equipo de gobierno municipal a Bruselas para presentar los proyectos turísticos susceptibles de recibir ayudas europeas tachándolo de "turisteo improductivo".

Morala afeó al alcalde, Olegario Ramón, que "no ha comenzado a trabajar y ya no quiere trabajar. Todavía no ha conseguido nada y ya está pidiendo flexibilidad en el cumplimiento de los plazos para ejecutar los proyectos. Aún no sabe qué van a hacer, pero tiene la idea cierta de que se van a retrasar. No parece que la mejor tarjeta de presentación para un proyecto sea que sus promotores aleguen antes de nada que se van a saltar las normas de la concesión de ayudas".

Por otro lado, el portavoz 'popular' se pregunta "eso de que va a haber un triple de control por los técnicos municipales, por una consultora externa y por las autoridades europeas ¿qué quiere decir? ¿Que los técnicos municipales no están controlando otros proyectos? ¿Que va a contratar una consultora amiga cuando se han cansado de decir que son los mejores estrategas para cualquier plan estratégico Ponferrada? ¿Que no sabía que las instituciones europeas fiscalizan los proyectos a los que proporcionan ayudas?".

Además, Morala criticó la reunión mantenida en Bruselas por la delegación municipal con el eurodiputado Ibán García del Blanco: "Ir hasta Bruselas para reunirse con alguien de León que el día antes estaba en León es también un nuevo hito, eso sí, una genialidad que le va a costar una pasta a los ciudadanos de Ponferrada. Luego se extrañan de que los consideren unos sacacuartos".