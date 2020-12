Morala urge a recobrar el brillo de la Puebla para apoyar a sus comerciantes

Avenida de la Puebla durante el estado de alarma. / QUINITO

El Portavoz del Grupo Municipal popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha urgido al equipo de gobierno a arreglar los desperfectos de la avenida de la Puebla y su mobiliario urbano para evitar una sensación de abandono. En un comunicado remitido a los medios de comunicación este miércoles, Morala califica dicha situación de “muy perjudicial para la actividad comercial en la calle”.

“Los comerciantes de la Puebla, como el resto de sectores económicos del municipio, se han visto golpeados por la anterior crisis económica, por la nueva derivada del cierre ideológico, precipitado y sin transición de las centrales térmicas; y ahora por la generada por la crisis sanitaria de la covid-19”, asegura el portavoz popular en el Ayuntamiento de Ponferrada.

Marco Morala ha recordado que, en el pleno del pasado viernes, el PP apoyó el Plan de Subvenciones para que la Asociación de Comerciantes de La Puebla pueda desarrollar las actuaciones ‘Navidad en la Puebla’, ‘Certamen de Artes Plásticas’ y ‘Señalización información edificios singulares’.

“Estamos convencidos de que la Asociación es ejemplar en su lucha por revitalizar una zona comercialmente con dificultades. No se ayuda a su carácter innovador, que busca la dinamización del barrio, y no sólo del comercio, si no se acompaña por el Ayuntamiento su esfuerzo para ganar actividad social y cultural en esta emblemática y castigada zona ponferradina”, apunta el líder de los populares.

“Si han sabido persistir trabajando infatigable y creativamente por la subsistencia de sus negocios y de su barrio, cómo no va su Ayuntamiento a facilitar la labor de unos ponferradinos que dan más de lo que protestan, que dan más de lo que reciben. Nuestro voto fue favor, porque la actividad económica no se defiende y apoya con palabras y promesas, se defiende y apoya con hechos”, argumenta Morala.

Desde el PP, se pide al equipo de Gobierno “redoblar en unas circunstancias tan adversas” este apoyo “con hechos”. “No solo las bonificaciones fiscales y las subvenciones, sino también atendiendo aspectos prácticos para que el comercio sea atractivo, con la dura competencia que sufren. El cliente tiene que sentirse cómodo acudiendo a la zona; pero son muchas las quejas que se reciben pidiendo algo tan elemental como una buena luminosidad, con algo tan sencillo como la limpieza de los cristales de las farolas, que acumulan porquería; podando los árboles, donde anidan las palomas causando perjuicios de limpieza y salubridad; reparando baldosas deterioradas de las aceras, reparando baches y no mediante el parcheo”, explica Morala.

Para el PP, esta situación que también “sufren los comerciantes y vecinos de la zona” es la consecuencia de que “la gestión de este equipo de gobierno es un abandono”.