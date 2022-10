Morala denuncia el uso partidista de las redes sociales institucionales de Ponferrada

Marco Morala, en un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, criticó este martes “la obsesión del alcalde por tener una realidad paralela en la que se siente más cómodo le lleva a multiplicar el número de cuentas en las redes sociales asociadas con la actividad municipal”, en referencia al punto sobre la creación de perfiles de Facebook, Twitter e Instagram que aparece en la convocatoria de subvenciones del Gobierno de España para la “renaturalización y resiliencia de ciudades” a las que se ha acogido el proyecto del Anillo Verde de Ponferrada.

Según Morala, “parece ser vital que el anillo verde disponga de nuevas cuentas en distintas redes sociales. Esperemos que sirvan para una información transparente y veraz de la actividad que se despliegue en el anillo verde y no para hacer propaganda adicional del equipo de gobierno o para encubrir los problemas que puedan ir surgiendo en la gestión cotidiana”. En este sentido, recordó que Olegario Ramón “lejos de querer explicar sus elecciones para la gestión ha preferido enrocarse en su papel ficticio de víctima”.

Finalmente, el portavoz ‘popular’ denunció que “este equipo de gobierno ya nos tiene acostumbrados a utilizar las redes sociales que deberían ser institucionales para su uso partidista, e incluso para su propaganda personalista. No se le quita la obsesión por creer que en las redes sociales se gobierna Ponferrada y no en las instituciones, que en las redes sociales se resuelven los problemas, y no con gestión y proyectos. Así que esperamos más de lo mismo: que le interese solo darse jabón y autobombo en las redes sociales”.