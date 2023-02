Morala exige que todos los gastos de la ventanilla de Tráfico sean pagados por el Gobierno nacional

Los populares consideran que al no haber siquiera un convenio con la DGT, los ponferradinos pagarán dos veces por el servicio

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, reclama que “sea el Gobierno socialista de Pedro Sánchez el que corra con los gastos de la apertura de las ventanillas de atención al público de tráfico en Ponferrada, como hace con todos los sitios donde tiene verdaderas delegaciones abiertas. Los socialistas no pueden imponernos que haya en esta provincia ciudadanos de primera y de segunda; aquellos que pueden disfrutar de una verdadera delegación provincial y que no tienen que pagar adicionalmente por ello, y los ciudadanos de Ponferrada que con el conformismo y el electoralismo de Olegario Ramón, que no quiere reclamarle a su propio gobierno, tendrán que pagar en impuestos más que los primeros”.

Para el PP, “se pone de manifiesto que no estamos verdaderamente ante una Delegación de la Dirección de Tráfico, sino ante unas ventanillas de atención que costarán doblemente a los ponferradinos, por un lado con los impuestos que pagamos al Estado y las tasas que cobra Tráfico y por otro, con nuestros tributos municipales se pagan los funcionarios que atienden las ventanillas, los locales y los gastos”.

“Una gestión exitosa como nosotros la entendemos hubiera consistido en que la DGT hubiera abierto una delegación con personal propio y con medios materiales y financiación propios también. O en su defecto, que hubiera hecho un convenio con el Ayuntamiento para aportar financiación suficiente a Ponferrada, de manera que no suponga al ayuntamiento coste alguno, porque al final el dinero del ayuntamiento es el que sale de los bolsillos de los ponferradinos”, señala Morala.

Desde punto de vista de los populares, “en realidad, lo que aquí tenemos son competencias impropias que no corresponden legalmente al Ayuntamiento de Ponferrada y no vienen acompañadas de financiación adicional. Por no mencionar que se pone de manifiesto el fracaso de las instalaciones en Compostilla ante el rechazo ciudadano”, considera Marco Morala.

“Una vez más nos cuesta un montón de dinero cada foto de este alcalde con fines electoralistas, al intentar poner el foco en una apariencia de gestión que tiene menos relevancia práctica de la que se dice, teniendo en cuenta que la renovación del carné de conducir ya la tramitan los propios centros de reconocimiento de conductores. En definitiva, otra de Olegario invita y los ponferradinos pagan”, concluye el portavoz popular, Marco Morala.