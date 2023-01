Morala alerta de que se van a implantar más zonas de ORA en Ponferrada

Servicio de la ORA en Ponferrada. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, considera que “a nadie sorprende la imprevisión con que están tratando la finalización de la vigencia de la ORA y la improvisación de dejarla para el último minuto, a fin de justificar su prórroga. Hay que ver las cosas que decía Olegario Ramón en la oposición de las prórrogas de contratos. Pero mucha gente, empezando por los vecinos de La Rosaleda, no se dejan engañar solo con la incapacidad para llevar a cabo una gestión ordinaria por parte del equipo de gobierno. En esto se igualan el concejal Cartón y el alcalde Ramón, campeones mundiales ambos de la improvisación y de la ocultación. Improvisan cuando después de varios años de vigencia de un contrato tienen que prorrogarlo por no haber previsto medida alternativa; ocultan cuando saben desde hace meses que van a ampliar las calles en las que habrá que pagar por aparcar y por razones electorales no lo quieren contar, a ver si escampa antes de mayo”.

“Pero entonces —continúa Morala— viene el informe técnico para la prórroga de la ORA y queda de manifiesto lo que era una sospecha generalizada, que la Zona de Bajas Emisiones va a afectar gravemente a la situación de los años anteriores, porque hay un número importante de vehículos que ya no podrán circular y aparcar en superficie en Ponferrada en las calles establecidas en el contrato vigente. Por un lado, esos coches ya no pueden acceder libremente al centro de Ponferrada como estaba previsto y la insuficiencia de plazas de aparcamiento subterráneo dificultará que acudan a realizar gestiones y compras en el centro. Pero además, los que estén pensando aparcar por zonas más alejadas y actualmente exentas de pago, se encontrarán lo que es una evidencia de lo que está preparando un alcalde que lo mismo miente con esto que con la municipalización del transporte de autobús: que se van a implantar más calles de pago en zonas de Ponferrada que ahora mismo están exentas de dicha obligación”

Para el PP, estamos ante una muestra de “improvisación, incapacidad, ocultación y, como pasa con el caos que han generado con las obras, voluntad electoralista. Como si la gente no supiese la que andan liando”. “Exigimos —concluye Marco Morala— que se aclare cómo y dónde van a ampliar la ORA, cuánto hay que indemnizar por ocupar zonas ORA con el parklet del castillo, con los contenedores de basura que sustituyen a los soterrados y demás genialidades de este equipo de desgobierno. Exigimos previsión, claridad y transparencia al alcalde Una exigencia no ya de la oposición, sino de los propios vecinos. Debiendo conocer que vencía el contrato en abril de 2023 o bien no han hecho sus deberes, o bien lo han dejado para después de las elecciones no vaya a ser que les resten votos en mayo. Malo para las zonas en las que ya se paga y peor presagio para aquellas en las que se tendrá que pagar en el futuro por aparcar”.