El PP responsabiliza al alcalde del “estado selvático” de algunas zonas verdes de Ponferrada

Parque de columpios de Ponferrada. / PP

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, ha criticado este miércoles que el alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, no haya corregido “la chapucera desidia del concejal Pedro Fernández”.

“No lo ha hecho y con ello acredita que el chapucero y el que mantiene el abandono de las zonas verdes de Ponferrada es el propio alcalde”, consideran desde la oposición.

“Inventaron la excusa de la renaturalización para no segar, para no podar, para no recoger la basura de las zonas ajardinadas, para no regarlas ni cuidarlas, en definitiva, para no hacer el trabajo que le han encomendado los ponferradinos. Ante la denuncia de este grupo popular y la indignación de la ciudadanía, tuvieron que corregir a la carrera la situación, mandando segar en las zonas ajardinadas del centro. Una vez más el equipo de gobierno muestra que no tiene un proyecto igual para toda Ponferrada, porque no ha hecho lo mismo en los barrios y en los pueblos”, asegura Marco Morala.

El PP ha aportado algunas fotografías que muestran el, a su juicio, “estado selvático en el que se encuentran algunas zonas ajardinadas de los viales públicos del municipio, especialmente en Dehesas, donde una vez más, como ya ha venido sucediendo con la recogida de basura o la realización de obras, este equipo de gobierno castiga especialmente al pueblo”.

“¿Querrían el concejal y el alcalde eso mismo a la puerta de su casa, ese abandono, esos hierbajos que tienen la altura de una persona, esos nidos de infecciones y de animales perjudiciales para la salud? ¿Están dispuestos a decir que lo quieren para sí?, porque si no es así, no deberían quererlo tampoco para el resto de los ponferradinos”, opina el PP.

“Dijimos que su insostenible excusa de que están renaturalizando la ciudad dejando que crezca la hierba era una ofensa al sentido común y a la obligación de tener una ciudad limpia. Hoy muchos vecinos comprueban que es también un ataque a su bienestar y a su salud, y no simplemente al ornato público. No sabemos si los pájaros, los insectos y los roedores están encantados, pero sí sabemos que los vecinos están indignados. Si no ha querido arriesgarse más con la renaturalización en el centro, ¿por qué el abandono de los pueblos? Este alcalde percibe cualquier rectificación como un signo de debilidad y no hay mayor debilidad que enrocarse sin oír a la gente. Prefiere contentar a los bichos que campan entre los hierbajos antes que a los vecinos que tienen este abandono a la puerta de sus casas. Así le va al municipio”, concluye Marco Morala.