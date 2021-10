El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán. / Ical

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, destacó en su análisis del proyecto de de Presupuestos Generales del Estado que está convencido de que se van a superar los 500 millones de inversión global en la provincia, con diversas iniciativas que van a crear “empleo, riqueza y algunos son proyectos tractores que podrían generar un entorno económico importante industrial”.

El también alcalde del municipio berciano de Camponaraya se mostró “optimista, aunque siempre son insuficientes” y destacó que son “los socialmente más importantes del periodo democrático a pesar del agujero económico que ha producido la pandemia”.

Morán destacó los 69 millones que se contemplan para el Corredor Atlántico “más pequeñas inversiones en la red ferroviaria Ponferrada-León, que suman aproximadamente 9,5 millones y que suponen, como le habíamos pedido al Gobierno de España, que se pongan en marcha los proyectos”.

Los proyectos del Corredor Atlántico, dijo, implican un proceso complejo en cuanto al tiempo, por lo que “cuanto antes se inicien, antes se podrán captar fondos europeos” y destacó también la apuesta por la Ciudad de la Energía de Ponferrada, Ciuden, como sede de un centro nacional para trabajar sobre el reto demográfico, además de la potenciación de la entidad en el ámbito científico respecto al uso del hidrógeno.

“Seguiré reivindicando al Gobierno de España más inversiones y haré lo mismo con el regional cuando presente los presupuestos”, afirmó e insistió en que “son buenos, pero todos querríamos mucho más. No están cerrados, pero podríamos hacer lo que hacen otras administraciones; repetir cantidades que no se han ejecutado y sumaríamos cantidades de obras en marcha, que prestan servicio al medio rural y no figuran en estos presupuestos, pero son cantidades reales que van a llegar a los ciudadanos”.