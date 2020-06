Morán advierte: “La Mesa por el Futuro de León tiene que ser un instrumento apolítico”

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán / QUINITO

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, hizo un llamamiento este miércoles en Trabadelo a despolitizar la Mesa por el Futuro de León, que se reúne este viernes en Ponferrada. Morán aseguró que “la Diputación no tiene ningún afán de protagonismo en esta mesa, y el que crea que es un instrumento político se equivoca”. Es más, en su opinión, la Mesa “tiene que ser un instrumento apolítico donde personas ajenas a la política nos hagan entender a los políticos, sindicatos y empresarios las necesidades de la provincia”.

En este sentido, Eduardo Morán pidió la implicación de todos los sectores, incluida la empresa privada, “porque podemos convencer a empresas de fuera de que vengan a instalarse, pero difícilmente podremos hacerlo si los que ya están aquí no apuestan por León”. Por eso, “a los que están aquí les pido unidad de acción y la misma lealtad que yo ofrezco. Los que andan alrededor haciendo ruido y dedicándose a entorpercer más que a ayudar, que no lo hagan. Si no, esta Diputación seguirá con su trabajo por la provincia, que es un compromiso que adquirimos el 19 de julio de 2019, antes de la creación de la Mesa, y por el que vamos a trabajar duro durante este mandato”.

Morán reiteró su apuesta por la bióloga Humildad Rodríguez como coordinadora de la Mesa por el Futuro de León y considera que su nombramiento puede ser ratificado en la reunión del viernes en Ponferrada: “Es una persona que está fuera de la política, con capacidad, carácter e ideas claras. Para mí es muy válida y espero que en torno a ella se haga un buen grupo de trabajo donde todos pongamos un granito de arena, porque empiezo a detectar que muchos creen que la Mesa es una hucha muy grande donde todos pueden ir a exigir su parte”.

Infraestructuras

Por otro lado, el presidente provincial insistió en que, “a pesar de que el panorama económico ha cambiado en España y en Europa y los plazos que habíamos pensado para las grandes infraestructuras pueden modificarse, no vamos a renunciar a ellas”. En concreto, Morán señaló a la autovía A-76 entre Ponferrada y Ourense y al corredor atlántico ferroviario de mercancías como principales necesidades, “porque con ellas nos jugamos el futuro del Bierzo y el de toda la provincia”.